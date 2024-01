Internaron de urgencia a Alberto Cormillot

13 enero, 2024

El médico nutricionista Alberto Cormillot fue internado de urgencia durante la noche del viernes en una clínica porteña debido a complicaciones en su estado de salud, lo que generó una gran preocupación.

Su esposa, Estefanía Pasquini, es quien permanece junto a él y fue quien confirmó la noticia en diálogo con Teleshow. Según contó, están esperando el resultado de unos estudios para poder saber los causales de su estado. De acuerdo con la información que trascendió en un primer momento, podría tratarse de una descompostura y un cuadro de deshidratación severo. Por esto mismo, esperan los análisis para poder dar un tratamiento certero.

La última vez que estuvo hospitalizado fue en julio de 2023, cuando pasó por tres sanatorios distintos. El nutricionista ingresó por un fuerte dolor de espalda y fue sometido a varios estudios para descartar posibilidades entre una lesión muscular o cálculos renales.

Días después de recibir su alta, Cormillot habló de su salud y agradeció a los profesionales que lo trataron y los mensajes de cariño y la preocupación del público. “A raíz de un dolor tan fuerte como poco claro, esta semana estuve internado en tres sanatorios distintos”, contó en una extensa publicación que compartió en sus redes sociales en esa oportunidad.

El primer día estuvo en el CEMIC (sede Hospital Universitario Hermenegilda Pombo de Rodríguez) donde descartaron daños en el aparato urinario y parte baja del abdomen. Después, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) donde descartaron problemas cardíacos. Y finalmente, en el FLENI, donde estuvo más tiempo.

El profesional agradeció al director médico de la Institución, a todo el equipo de profesionales, incluidos especialistas, enfermeras, mucamas, camilleros y técnicos. “Como muestra mínima de lo que siento y mi agradecimiento, comparto algunas imágenes; aunque lamentablemente no tengo de todas las personas que me acompañaron. Toda gente muy especial”, destacó.

Y, por entonces, continuó con los agradecimientos. “Hasta dónde pude apreciar, los profesionales que forman parte del FLENI se destacan por lograr que la transdisciplina trascienda sus espacios. Por último, gracias a todas las personas que se preocuparon o estuvieron en contacto conmigo para actualizarme o brindarme algún tipo de apoyo. Todo mi cariño y abrazos fuertísimos”, completó.

“Muchas gracias por los mensajes de cariño y pronta recuperación! Estoy en casa, muy bien acompañado. Los leo ¡Gracias!”, publicó luego Cormillot para agradecer cada mensaje de aliento y apoyo por la situación que vivió durante aquel fin de semana.

Pese a sus 85 años, Cormillot lleva una vida muy activa, en la que practica distintas disciplinas como tap y telas, entre otras. Por esto mismo, creen que alguna exigencia física pudo haberle provocado el malestar que lo llevó a estar hospitalizado.

“Lo que pasa es que el dolor era muy fuerte, por eso estuvo con morfina y ahora lo pasaron a corticoides. Y recién ahora está frenando. Pero bueno, primero tuvieron que descartar todo el resto empezando por la mayor complicación que podría llegar a ser y dejar para lo último lo más leve”, dijo su esposa Estefanía Pasquini en diálogo con Teleshow en ese momento.

Más allá de sus pasatiempos, la atención de Cormillot está puesta en su hijo pequeño, Emilio. “Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma. Por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada”.

No obstante, Cormillot reconoció que iba a perderse mucho de la vida de Emilio. “Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé”, expresó hace unos meses en una entrevista con Georgina Barbarrosa durante el programa A la Barbarrosa por Telefe.

