Internaron de urgencia a Cormillot: se cayó y se fisuró una costilla

13 mayo, 2024

El médico nutricionista Alberto Cormillot fue internado de urgencia en las últimas horas en una clínica porteña debido a un accidente doméstico, lo cual generó una gran preocupación. “Me caí y me fisuré una costilla”, le dijo el famoso especialista a Teleshow, desde su internación en el Sanatorio Finochietto y luego detalló lo ocurrido.

“A las 4.05 de la mañana salí de la habitación sin prender la luz, para no despertar a la familia y, en la oscuridad, me caí”, explicó a este medio el médico de 85 años.

“Me siento perfecto, salvo por el dolor. Me están estudiando y dando analgésicos. Ahora estoy en la habitación esperando el resultado de la tomografía”, explicó el doctor, que cuenta con una larga trayectoria y que hace tan solo una semana volvió a relanzar su clásico Cuestión de Peso (El Trece) junto a su hijo, Adrián, y a su nieta, Abril, y anticipó que esta tarde no estará presente.

Durante la tarde de este lunes, Cormillot fue entrevistado por Mario Massaccesi, flamante conductor de CDP, y contó que durante los próximos días no estará en el piso del programa. “Los médicos me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Mirá, por un par de días te quedas acá’. Yo confío en ellos. Sé que están haciendo lo mejor posible. No me dijeron que tengo que estar quieto, sino que puedo moverme aunque por la pieza. Tenía pensado hacer una demostración de tap, pero he decidido postergarla”, detalló en una videollamada que se transmitió al aire y en la que se lo vio con buen semblante.

Recordemos que a principios de este año, la salud de Alberto Cormillot también preocupó a su círculo íntimo y al mundo del espectáculo cuando fue internado por una descompostura de la cual se recuperó a los pocos días. En julio de 2023, también pasó por tres sanatorios distintos. En aquella oportunidad, el nutricionista ingresó por un fuerte dolor de espalda y fue sometido a varios estudios para descartar posibilidades entre una lesión muscular o cálculos renales.

