Interpelación: El bloque del MV no volverá a la extraordinaria

29 septiembre, 2022

Este jueves, a las 11, se retomará el cuarto intermedio en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante efectuada el pasado 21, en la que, tras el retiro del Movimiento Vecinal los bloques opositores votaron afirmativamente por mayoría un pedido de interpelación al intendente Carlos Sánchez o a los funcionarios que él determine, para que brinden respuestas a una serie de requerimientos vinculados a la política turística y sobre los servicios de playa a prestar en la temporada 2022/2023.

Según supo LU 24, el vecinalismo no regresará al recinto. Por ende, se estima que el jefe comunal, quien en declaraciones públicas advirtió que no concurrirá a menos que lo lleven “en patrullero”, no asistiría.

