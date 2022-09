Interpelación: el Concejo envía al Tribunal de Cuentas actuaciones ante la ausencia de Sánchez

29 septiembre, 2022

Luego del cuarto intermedio al que pasara la Sesión Extraordinaria del miércoles 21, en la que los bloques opositores del Concejo aprobaran un pedido de interpelación al intendente Sánchez, tras esperar unos veinte minutos respecto al horario estipulado, a las 11: 20 se retomaron las deliberaciones, sin la presencia del jefe comunal, ni funcionario designado para responder un cuestionario de seis puntos.

El presidente del cuerpo, Martín Garate sostenía que “lamentablemente tendremos que poner en notificación al Tribunal de Cuentas porque hay una violación al artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que se incurre en una falta grave”.

Cedió luego la palabra a la presidenta del bloque de Todos, Graciela Callegari, quien cuestionó las declaraciones de Sánchez, hablando de una falta de respeto por expresiones del intendente producidas durante la semana., manifestando que “en este distrito se ha cruzado una línea y el intendente se ha atrevido a no cumplir la ley, caprichosamente bajo la premisa que puede hacer lo que quiere y no dar explicaciones”, tras lo cual descalificó en varias oportunidades la actitud del jefe comunal.

A continuación fue el turno de la representante de Juntos, Daiana De Grazia, quien en el mismo sentido que Callegari y acordando con las expresiones de la edil peronista, agregó: “tenemos un intendente que desoye fallos judiciales” y sostuvo que “trata a los representantes del pueblo de hipócritas, dice que no trabajamos, y me pregunto si no hablaba de sus propios concejales”, y también tildó de “machista” a la posición asumida por el jefe comunal, entre otros términos.

Pidió la palabra el concejal Juan Gutiérrez, de Todos, quien aseveró que Sánchez “tiene miedo, miedo y ese miedo le impide venir a sentarse a este recinto, y este show que ha provocado en los medios lo único que persigue es enmascarar ese temor de venir a enfrentar preguntas que le son muy incómodas”. Relató asimismo que “tiene una soberbia exagerada, innecesaria, que le ha provocado una visión “de caño de escopeta” como decimos los médicos, y no le permite una apertura, ha perdido humildad, generosidad y capacidad de escucha; se olvida cuando era chacarero o ciudadano de a pie como nosotros, y se pone en una posición de superioridad con respecto a este cuerpo y a la población en la que no parece dar una explicación en aspectos puntuales como era este debate”.

Luego de las ponencias mencionadas, nuevamente Garate ratificó el envío de las actas al Tribunal de Cuentas, no sin antes llamar a la reflexión al intendente y a sus concejales para poder trabajar en conjunto, tras lo cual las concejalas Marioli y Salerno arriaron las banderas poniendo fin a la sesión.

