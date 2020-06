Interpelación: el Secretario de Seguridad propuso la creación del Consejo Vecinal Municipal

En tres aspectos fundamentales centró el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, los condicionamientos que influyen sobre la lucha contra el delito en Tres Arroyos: el aspecto social, el económico y el judicial. En este tramo, advirtió que hay carencias de recursos en cuanto a personal policial, móviles y problemas de infraestructura, pero sostuvo que “eso no justifica nada, porque la gente va a trabajar igual. Tanto la Policía como la gente de la Secretaría, le ponen el pecho a las balas”. Entre las dificultades más notorias a las que atribuyó la problemática de inseguridad actual, destacó la liberación de 11 detenidos por la pandemia, y aseguró que algunos de ellos, aunque no especificó concretamente quiénes ni en cuáles hechos, participaron de delitos recientes “porque de hecho vinieron sin tobillera”. Y también habló de los menores, tramo en el que reconoció la necesidad de articular un trabajo con las áreas de Desarrollo Social y Salud que hoy por hoy “se va dando solamente según el caso”.

Y si bien dijo tener contacto con los fiscales, en un contrapunto con el concejal Martín Garate reveló que tenía conocimiento de la existencia de 12 causas iniciadas por denuncias de hechos delictivos durante la cuarentena, mientras que el edil, por su parte, advirtió que el Ministerio Público le había informado por el mismo período el inicio de no menos de 200 causas por cada fiscalía.

El plan y los recursos

Si bien no quiso revelar detalles del plan de seguridad municipal, como se esperaba, el funcionario hizo como principal anuncio que gravitará sobre su desarrollo la creación de un Consejo Vecinal Municipal, que no es otro que el conocido Foro de Seguridad, al que se invitará a participar a las instituciones locales. Y de la firma de un convenio con el Ministerio, que también trajo su costado polémico por las supuestas responsabilidades que recaerían en la Comuna, dependerá a su vez la creación de otra estructura llamada Mesa de Coordinación, que incluirá a su propia figura, a la del jefe de la Policía y a una persona a designar por el Ministerio de Seguridad, que llevarán adelante el llamado “Plan Integral de Seguridad Local y Gestión de Riesgo”, que deberá ser avalado por la cartera provincial. Hizo hincapié en la necesidad de tomar contacto con las víctimas de la inseguridad, y en este sentido dijo haber comenzado a hacerlo “cuando falleció el abuelo López (víctima de un robo violento).

En este punto, el edil de Todos, Martin Garate le preguntó al funcionario si efectivamente el Municipio “tiene idea” de las responsabilidades que el convenio le atribuirá al Municipio. “Porque vamos a poder designar al jefe de la Policía, avanzar en el plan de seguridad y gestión de riesgos, pero va a haber una contraprestación muy grande del Municipio y no sé si la tenemos clara. Me preocupa la cuestión económica, porque muchas cosas van a estar a cargo del Municipio. Y ya tenemos el antecedente que el propio Sánchez y usted denuncian en torno a que cada vez más cosas se tiene que hacer cargo el Municipio. El convenio habla de hacernos cargo de la infraestructura…”, planteó. Cordiglia advirtió que esto no cambiaría la situación actual, y aclaró que el convenio “reafirmaría lo que ya se está haciendo, la asistencia en cuanto a combustible, reparación de móviles y demás”. El concejal le replicó que “en dos meses vamos a tener el agravante de que no le vamos a poder pedir móviles a la Provincia, son muchas las obligaciones que contraemos y corremos el riesgo de asumir compromisos para los que no tendremos los fondos, porque de hecho el Municipio pone cada vez más en combustible, cubiertas, y no alcanza”.

Respecto de la disponibilidad de recursos, Cordiglia aseguró que son 15 los móviles que dispone todo el distrito, distribuidos en cinco para la Comisaría Primera y uno para cada una de las dependencias –incluidas las localidades- que derivan de la Policía de Seguridad. Contestó algunos planteos puntuales al funcionamiento de algunas patrullas, el tiempo que estuvieron paradas o las reparaciones que necesitaron. Reconoció, no obstante, que no son suficientes, aunque declinó dar un número preciso de lo que se necesitaría. Y respecto al personal, admitió que por parte de la Provincia se decidió el retiro como reserva del 40% de los efectivos, al tiempo que los 12 egresados de la escuela bahiense fueron derivados al Conurbano. Enumeró que hay 168 cámaras de seguridad funcionando, anticipó la incorporación de dispositivos de videovigilancia en las salas barriales y anunció que habrá dos nuevas motos que harán micropatrullajes. Hizo mención, además, a una reunión a celebrarse en La Plata la semana que viene, para abordar la necesidad de recursos para Tres Arroyos, y que ya fue coordinada con el representante del ministro Sergio Berni en la zona, Federico Montero.

A planteos de tipo presupuestario que le hizo Tatiana Lescano, quien le remarcó que el 75% del Presupuesto de su área se va en sueldos, aseguró ser “muy puntilloso con los gastos”, y sostuvo que todo su personal está trabajando.

“Una de las cosas que falta es el convenio, porque el inicial marcaba que la Provincia iba a proveer los móviles, y si ahora dice que no, habrá que reformularla. Hay una propuesta hecha en cuanto al traslado de la Comisaría y generar una nueva, relacionada con la cantidad de habitantes y casi sin gastos, para lo que hay un expediente. Pero hablar de números es difícil, por la inflación y porque hacen falta informes técnicos de arquitectos, maestros mayores de obra, entre otros. Todas las dependencias policiales tienen algún tipo de precariedad pero siguen trabajando igual porque entiendo que una cosa no justifica la otra”, argumentó el funcionario.

Mayores y menores

“Estamos muy preocupados, la gente no puede salir a la calle, esto no es el Conurbano. Pero con todas las diferencias que podemos tener con usted, lo vamos a acompañar. Cuente con este bloque para lo que podamos aportar”, dijo un exaltado “Pity” Federico, desde la bancada que impulsó la interpelación. El concejal peronista le planteó su preocupación por la droga, por la mención de menores como autores de delitos “pero los allanamientos se hacen en las casas de mayores de edad”, y aseguró que de ser necesario, él mismo haría las gestiones necesarias para conseguir más móviles o los recursos que se necesiten para luchar contra el delito.

Protagonistas de varios hechos recientes, los menores en conflicto con la ley penal también estuvieron presentes en la interpelación, y en este aspecto, el concejal Martín Garate, y también su par Federico, se preguntaron de qué manera el Municipio le hace frente a esta problemática conocidas las limitaciones de intervención de la justicia.

Cordiglia mencionó en este tramo el trabajo conjunto con Desarrollo Social. “Hemos pedido que se hagan estudios de tipo social, de vivienda, para ver de qué manera se pueden mitigar esas salidas a delinquir, con contención que no sea sólo económica. Y con menores que han cometido delitos se ha pedido por la opción de que vayan a hogares de tránsito o contención cuando a la Municipalidad se le hace complejo cubrir todo”.

También Graciela Callegari (Todos) apuntó a la necesidad de “dar respuesta al miedo y a la preocupación de la gente construyendo confianza”. Y en este sentido pidió que se describan acciones concretas en el aspecto social, presupuesto estimado para infraestructura y movilidad y necesidades y estrategias de distribución de los recursos. En este sentido, aseguró el secretario de Seguridad que desde muchas áreas como Desarrollo Social, Salud, área de Minoridad, Comisaría de la Mujer se trabaja en forma unida, con la idea de tener un resultado positivo. “Hay familias con problemas reiterados, que suelen aparecer frecuentemente en los hechos, y se trata de brindar contención porque la solución no es que el delincuente vaya preso y no mucho más, porque hay un antes y un después. Eso lo estoy armando, necesito que todas esas patas trabajemos juntas, comunicando y participando todos. Hoy lo voy haciendo en la medida del delito que voy viendo diariamente”, sostuvo, aunque la idea que sobrevoló el recinto, y Callegari definió como “todo está por verse”, es que para esta coordinación aún falta recorrido.

Los hechos

Algunos de los contrapuntos más interesantes se dieron a la hora de hablar de hechos y estadísticas. Cordiglia relativizó la diferencia en cantidad de hechos delictivos entre el año pasado y este, y Lescano le espetó un incremento del “100%”, por ejemplo. “Ticho” Groenenberg (Juntos por el Cambio) leyó la información publicada por LU 24 respecto a hechos delictivos durante la cuarentena y repasó las distintas modalidades. En ese aspecto, Cordiglia reconoció que “son claros, habría que ver la fuente del medio periodístico”. Y aseguró que con algunos hechos tuvieron relación presos liberados por la pandemia. “Pero no podemos ponerles un policía en la puerta de la casa”, admitió.

No obstante, de la extenuante jornada, que en la práctica no fue otra cosa que una sesión extraordinaria pero que exhibió grandes dificultades para desarrollarse ajustándose al orden preestablecido –que en algún momento intentó recuperar Daiana De Grazia- lo que terminó por subyacer es que la multicausalidad del fenómeno del crecimiento de la inseguridad –entre la que Cordiglia mencionó infinidad de veces también al COVID-19”- sólo puede abordarse con planificación, coordinación e interdisciplinariedad, de la que se habló tanto desde arriba como desde abajo del estrado y habrá que poner en práctica.

Motochorros y arrebatos

Al planteo de Juan Gutiérrez, del Frente de Todos, respecto de la aparición de arrebatos y delitos con motochorros, Cordiglia se comprometió a la instrumentación de recorridos en motos a modo preventivo, pero advirtió que “no habrá persecuciones, porque son muy peligrosas y no son aconsejables”.

“También estuvimos analizando con Sánchez y otros intendentes, en torno a la pandemia pero también este problema, la prohibición de circular de a dos en una moto”, agregó.

