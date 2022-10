Interpelación: Garate aseguró que el Tribunal de Cuentas es competente y descartó formar una comisión investigadora

3 octubre, 2022



El presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, ratificó hoy el envío de una nota comunicando al Tribunal de Cuentas la ausencia del intendente en la sesión destinada a interpelarlo, el jueves 29, y advirtió que desde el mismo organismo le aseguraron que el procedimiento es correcto y que tienen competencia para abordarlo. Al mismo tiempo, descartó que vaya a impulsar la conformación de una comisión investigadora como dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que consideró “una exageración, aunque sigo diciendo que fue un error que el intendente o sus funcionarios no se presenten”.

“Elevamos una nota al Tribunal de Cuentas poniendo en conocimiento la situación; lo hicimos porque cuando el intendente manifestó públicamente que no iba a venir a la interpelación, consultamos a este organismo y efectivamente se nos respondió que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Después resolverá el Tribunal de Cuentas, con todas las actuaciones, si aplica o no una sanción y de qué tipo. Nosotros podríamos haber aplicado los artículos 247 y 248 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y formado una comisión investigadora, lo que a mí personalmente me parece algo demasiado grave -hablamos del procedimiento administrativo para una destitución- como para lo que está sucediendo con funcionarios que no vinieron a una interpelación. Generar un conflicto de poderes por no venir a una interpelación me parece excesivo, más allá de que por supuesto no coincido con la decisión del intendente”, sostuvo el titular del Legislativo.

“Entiendo que hay que bajar el nivel del conflicto; es un error no haber venido pero tenemos que seguir trabajando. Habló el intendente de mandar un patrullero, pero cómo vamos a hacer eso si los móviles policiales están para cuidar la seguridad de los vecinos. Es una exageración”, consideró.

En cuanto a los dichos del intendente Carlos Sánchez en la conferencia de prensa en la que abordó los puntos requeridos por la oposición, Garate aseguró que “si realmente esas preguntas ya habían sido respondidas, se podría haber elevado un informe manifestando ‘todo esto que me piden se respondió en tal y tal fecha’, pero eso no es así. Desde el mes de marzo esperamos información solicitada sobre varios temas, no solamente lo del parador. Lo más adecuado era que los funcionarios que corresponden vinieran al Concejo; con todo respeto, si yo fuera el intendente habría llamado a los concejales y les hubiera dicho ‘acá está lo que me piden, si hace falta algo más voy y lo comunico’. Pero no lo hizo”, puntualizó el dirigente peronista.

“Mi función y mi gestión es trabajar por un camino de diálogo con el Ejecutivo, con Sánchez o con quien sea, por lo que yo no voy a avanzar en la creación de una comisión investigadora porque el intendente no vino a una interpelación. Pero señalo que el Ejecutivo ha sentado un precedente negativo; de hecho en el Tribunal de Cuentas me dijeron que normalmente lo que se hace si el funcionario no va a la interpelación es presentar un informe; les pedí a los concejales un cuarto intermedio para ver si eso sucedía y no pasó. Por eso creo que esto tiene que servir como punto de inflexión y para modificar algunas actitudes”, apuntó Garate.

Finalmente, ratificó que el Tribunal de Cuentas tiene injerencia en este tipo de situaciones. “De hecho hablamos nuevamente hace unos minutos, me confirmaron que el camino que iniciamos, si bien estamos ante una situación inédita, es el correcto. Y nos reuniremos con ellos en su visita habitual de los jueves a Tres Arroyos”.

