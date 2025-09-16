Interrupción en el servicio eléctrico

Por mejoras en la red de energía eléctrica, Celta informa a los usuarios que por mantenimiento de línea de media tensión, mañana miércoles 17 de septiembre, en el horario de 8 a 10hs, se interrumpirá el servicio en la zona que abarca Silos de Goñi, Alfa, CETA cereales, población de San Mayol y usuarios rurales de ruta Nº 228.

Estas tareas estan dirigidas a mejorar y optimizar el servicio que celta brinda a los clientes de dicha zona y sus alrededores. por cualquier consulta con respecto a las mismas pueden comunicarse en forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586.

Para llevar a cabo dichas tareas es necesario suspender el servicio momentáneamente por razones de seguridad, las mismas si se reprogramarán de producirse condiciones climáticas adversas.

Durante el periodo de duración del corte se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos.

