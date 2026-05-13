Interrupción en el servicio eléctrico

13 mayo, 2026 0

Por mejoras en la red de energía eléctrica, Celta informa a los usuarios que este jueves 14 de mayo, en el horario de 08 a 11 horas, realizará un corte de suministro.

Zona que abarca: población de M. Cascallares, Cooperativa agraria de Cascallares, Peaje rutas al sur. antena Telecom, antena telefónica, Contimex inversiones, Agropecuaria Gedaju, Oleoinversores Glam.

Por cualquier consulta con respecto a las mismas pueden comunicarse en forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586.

para llevar a cabo dichas tareas es necesario suspender el servicio momentáneamente por razones de seguridad, las mismas si se reprogramarán de producirse condiciones climáticas adversas.

Durante el periodo de duración del corte se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos.

Volver