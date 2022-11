Inti David llevó su experiencia de reeducación alimentaria y descenso de peso a un libro

1 noviembre, 2022

La tresarroyense Inti David acaba de publicar un libro, titulado “Veggies al Poder”, la historia de una vegetariana de nacimiento y con obesidad mórbida que logró pasar de 160 a 70 kilos.

Aunque se considera también platense porque vivió allí desde que se mudó para estudiar en la universidad a los 18 años, actualmente vive en Palma de Mallorca, España. Es cocinera amateur e influencer. Durante los últimos cinco años se ha dedicado a compartir su estilo de vida saludable a partir de una dieta vegetariana mostrando sus propios cambios mentales y corporales, ya que llegó a descender 80 kilos en el proceso. Su primer libro “Veggies al poder” es editado por la Editorial Penguin y estará disponible desde hoy en las principales librerías del país. “Es algo que siempre quise hacer, hasta que me contactó Penguin Random House, no sólo para incluir las recetas sino parte de mi historia y la de mi Instagram, que tiene más de 300.000 personas. Siendo vegetariana de nacimiento llegué a pesar 160 kilos, lo que sin dudas llama la atención de mucha gente, entonces documenté todo el proceso de descenso de peso hasta donde estoy hoy, que bajé 90 kilos. Además está el relato de mi crianza en Tres Arroyos, de cómo era ser vegetariano en los 90, porque era muy diferente a ahora”, contó Inti a la radio.

El libro de Inti David entrelaza sus mejores recetas vegetarianas y un recorrido por su infancia demostrando que el vegetarianismo no implica una vida saludable y una correcta nutrición.

Es una mezcla de relatos con recetas y experiencias de vida, secciones para organizarse y comer mejor, desde snacks, almuerzos y desayunos. La autora y cocinera amateur hace un repaso por su infancia desde los 6 años cuando le diagnosticaron “obesidad mórbida” siendo veggie de nacimiento, pero alimentándose, según comentó, a “fideos, arroz, pizza y helado”.

Después de 5 años de reeducación alimentaria y cambios de hábitos saludables, logró bajar 90 kilos. Esta transformación la inspiró a crear Veggies al Poder, una comunidad de más de 300 mil seguidores en donde comparte su vida junto a su marido, su perra Milanesa y sus gatitos Chimi y Churri. Sus seguidores llegan en busca de recetas vegetarianas, y se quedan por la autenticidad con la que Inti comparte su día a día.

Editado por Penguin, “Veggies al Poder” viene a demostrar que el vegetarianismo no implica una vida saludable y una correcta nutrición. Por eso Inti ayuda a la concientización sobre los trastornos alimentarios a través de su propia experiencia.

El libro está disponible en versión digital y en todas las librerías del país. Además de conocer la historia de su transformación y las diferentes etapas en las que debió combatir los efectos nocivos de una alimentación mal administrada y embarcada en una rebelión hecha de azúcares, harinas y calorías, la autora cuenta cómo el sobrepeso afectó a su cuerpo tanto como a su autoestima. Pasó del bullying escolar a procedimientos absurdos y crueles como pastillas, hipnosis y electrodos.

En 2015 decide realizarse la cirugía de manga gástrica, si bien bajó algunos kilos su preparación emocional y psicológica no la acompañó y tuvo un efecto rebote llegando a pesar 160 kilos. Fue recién en 2019 cuando después de un gran trabajo interno decide intervenirse por segunda vez, acompañada, en esta oportunidad, de un cambio de rumbo en su estilo de vida, llevándola a compartir su experiencia y descubrir que no estaba sola en este camino.

