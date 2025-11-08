Inundaciones: Katopodis criticó a Milei por el abandono de la obra pública

8 noviembre, 2025 4

Gabriel Katopodis, titular de infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, cuestionó a Javier Milei, en el contexto de las inundaciones, por el corte de fondos nacionales para el Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado.

El ministro de Kicillof explicó que el Plan Maestro “es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires (…) cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023”. Sin embargo, el funcionario señaló un quiebre a partir de esa fecha: “la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con 2.308 obras públicas en todo el país”.

Para finalizar, dijo que “en situaciones como esta es cuando se demuestra el verdadero valor de la obra pública”.

