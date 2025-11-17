Inundaciones: se estiman pérdidas por dos mil millones de dólares

17 noviembre, 2025 20

Las inundaciones que desde hace nueve meses se extienden en la Provincia de Buenos Aires dejarán 1,5 millón de hectáreas agrícolas improductivas en 2026, con un riesgo económico de US$2000 millones, según estima la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, en la cuenca del río Salado, detectaron 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas, y casi 3,8 millones afectadas por falta de piso, caminos intransitables o ausencia total de accesibilidad para maquinaria.

El efecto no se limita al productor: compromete a contratistas, transportistas, proveedores, talleres, pymes y comercios locales, además de impactar en la recaudación de los tres niveles del Estado que ahora enfrenta un aumento de reclamos por las obras inconclusas en materia de infraestructura hidráulica.

