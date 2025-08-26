Inversor chino compró el local que ocupó el Banco de Galicia

El magnífico local de la primera cuadra de la calle 9 de Julio que ocupara el Banco de Galicia fue vendido.

Un inversor chino es el nuevo propietario y se llevan adelante trámites previos a la escrituración.

Son varios los dueños históricos, herederos de la familia De Adúriz y viven en diferentes puntos geográficos, por lo que se requiere de la firma de todos, y ese es el proceso actual luego de la suscripción de un compromiso de parte y la entrega de una seña.

En el lugar no irá un supermercado, sino un gigante polirubros de artículos importados. Esto demorará un tiempo hasta que se formalice toda la operación. Se habla de una inversión de varias decenas de miles de dólares.

