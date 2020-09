Investigan el vector de contagio del fallecido por COVID en Chaves

“A la luz de los últimos acontecimientos nos vemos en la obligación de recapacitar cosas que ya sabemos, pero que algunos han olvidado”, reflexionó Mario Esper, director de Salud del municipio, en referencia al comportamiento de la gente sobre el brote de contagios de COVID en la ciudad vecina.

Esper dijo en la conferencia de prensa ofrecida este miércoles, para explicar las circunstancias del fallecimiento del chavense del lunes pasado, que “se está haciendo la tarea de investigación epidemiológica para detectar por dónde vino el contagio de esta persona”, y que será “muy importante determinar esto”.

Se mostró alarmado por el relajamiento de la gente ante el brote de la enfermedad en la ciudad. “Estamos frente a una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por las vías respiratorias que tiene un alto nivel de contagio”, definió, e insistió: “No nos vamos a cansar de repetirlo: que todas las medidas que los vecinos tienen a disposición tienen que ser usadas: hay que usar el barbijo, hay que mantener la distancia social y no hay que compartir el mate”.

“Vemos todos los días en nuestra ciudad cómo gran cantidad de jóvenes se pasean sin barbijo y se siguen realizando reuniones sociales que no están permitidas”, advirtió.

Se refirió también a los viajes innecesarios que se realizan a otras ciudades y que pueden ser evitados, o postergados: “Hemos dicho que no viajen a otras ciudades a hacer trámites que se pueden hacer por teléfono o a través de terceras personas, y que si no son indispensables no deben hacerse”.

Por otro lado, se dirigió a los padres de familia: “Hay que tomarlo con seriedad: los padres tienen que ser responsables de lo que hacen los chicos en estas circunstancias”.

“Hemos puesto a disposición todos los recursos que son necesarios para enfrentar la pandemia, pero la sociedad está respondiendo mal”, sentenció, y reclamó que “está en nuestras manos la posibilidad de protegernos”.

