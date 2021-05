Investigan un posible caso de rabia humana en una paciente de Suárez

Un operativo de vacunación masiva se está llevando adelante en Coronel Suárez a partir de un caso sospechoso de rabia en humanos que está siendo analizado por estas horas para confirmar o descartar que se trate de una paciente infectada de una enfermedad que hace 40 años que no se registra en la provincia de Buenos Aires y 12 en el país (el último fue en Jujuy).

Los detalles los brindó la médica Infectóloga Soledad Firpo en contacto con Suárez al Día, quien agregó que “la mujer fue mordida, hace un par de semanas, por un gato callejero y le produjo un cuadro de encefalitis”. Además, indicó que la paciente no refirió lo ocurrido apenas ingresó al Hospital Municipal por lo que se analizaron diferentes diagnósticos y tratamientos compatibles.

“La mordedura fue hace seis o siete semanas atrás, por lo que la familia no lo creyó relevante al momento de ingresar la paciente al hospital con el cuadro de encefalitis”, comentó. Y afirmó que “la rabia es una enfermedad zoonótica, con un 99% de mortalidad”. Al respecto el protocolo preventivo determina realizar acciones epidemiológicas en gatos y perros en un perímetro de 500 metros alrededor del domicilio donde fue mordida.

“Estimamos que en las próximas 48 o 72 horas llegará el resultado que confirmará o descartará la rabia en humano, que en caso de confirmarse sería una situación grave porque hace 12 años que no hay un caso en el país y 40 años en la provincia, pero en el caso de que no se confirme esto sirve para concientizar sobre la rabia humana que tiene un 99% de mortalidad”, finalizó la profesional.

Fuente: La Brújula 24.

