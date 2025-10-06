Invitación a la Charla de Educación Vial organizada por La Perseverancia Seguros y la Municipalidad de Tres Arroyos

6 octubre, 2025

La Perseverancia Seguros, en el marco de su compromiso con la comunidad y la prevención vial, invita al público general y a las fuerzas vivas locales a participar de una Charla de Educación Vial, que se desarrollará el lunes 13 de octubre a las 19:30 horas, en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en el Palacio Municipal (Av. Rivadavia 1, Primer Piso, Tres Arroyos).

La disertación estará a cargo del Dr. Juan Guillermo Pacharoni, abogado especialista en accidentología, asesor en seguridad vial y director de la Fundación Visión Cero, quien abordará temas vinculados a la prevención de siniestros, el respeto por las normas de tránsito y la construcción de una movilidad más segura y responsable.

Esta iniciativa busca informar, concientizar y brindar herramientas útiles que contribuyan a cuidar la vida propia y la de los demás en la vía pública.

La entrada es libre y gratuita, y se invita especialmente a representantes de instituciones, fuerzas vivas, estudiantes, docentes y vecinos interesados en la temática.

Más información: www.lps.com.ar

La Perseverancia Seguros – 120 años, siempre junto a vos.

