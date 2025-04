Invitan a dos encuentros vibracionales y de sonido: en Espacio Per Ank y en Claromecó (videos)

17 abril, 2025 0

David Galdame, terapeuta holístico, integra el Espacio Per Ank, sito en Bolívar 155, y se refirió a Sutil, encuentro que realizará, junto a Leonardo Sánchez: terapia de sonido y vibraciones, en dos ocasiones: el domingo 27 a las 19:00, y que se reiterará en la Biblioteca Houssay de Claromecó, y el 2 de mayo, en el mismo horario.

“Invitamos a vivir una experiencia vibracional increíble; no es necesario tener experiencia previa, y quien asista debe llevar una colchoneta o una manta porque es necesario cuando trabajan con energía, y quien no tenga nosotros le proveeremos, dijo Galdame y agregó sobre lo que surge luego de estos encuentros, que “el sonido y vibraciones desata situaciones emocionales, y es muy particular de acuerdo a como lo sienta cada uno pero son muy sanadores; las devoluciones luego de la experiencia son muy lindas”.

“Para información y reservas, ya que es un espacio limitado, los interesados deben comunicarse al 2983-505030”, finalizó.

