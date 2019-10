Invitan a participación del “Seminario de Vida” dictado por el padre Rafael Díaz

El Padre Rafael Díaz, quien se encuentra en la ciudad dictando un “Seminario de Vida” en el Centro Estrada, visitó hoy los estudios de LU 24 para dar a conocer su labor.

Contó que es cura en la catedral de Azul y que trabaja con la renovación carismática que “es un movimiento de iglesia que lleva adelante poniendo su granito de arena la tarea de la evangelización de que las personas puedan encontrarse con la alegría de llevar a Jesús vivo en su vida y en su corazón”.



El padre explicó que “un seminario de vida es la oportunidad de que yo vuelva a descubrir a Jesús como una pieza clave en mi vida, no como un sombrero que me pongo y me saco según la ocasión, sino como un segundo corazón”.

También estuvo presente en nuestra emisora la coordinadora del seminario, Graciela Sabarots, quien expresó que “es un lujo tener la posibilidad de que Tres Arroyos pueda recibir el seminario dictado por el padre Rafael y queremos hacer la invitación a todos”.

Hoy estará brindando una misa a partir de las 19 horas en el templo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. En tanto las “Enseñanzas” se dictaran de 20 a 22.30 horas en el Centro Estrada. Mientras que mañana sábado de 8.30 a 10.30 horas se hará la “Enseñanza Final” con Misa de Efusión del Espíritu a las 11 horas en la Parroquia.

Para mayor información, comunicarse al 2983-565382.