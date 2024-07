Invitan a sumarse a los “Bicisolidarios”

El grupo de “Bicisolidarios” crece vertiginosamente y su impulsor, Fernando González, convocó a sumarse.

En diálogo con LU 24, contó sobre cómo surgió la iniciativa: “uno ve que mucha gente sale sola o tiene miedo de ir por los caminos rurales, andando en esas circunstancias, vi que puede sumarse”.

La convocatoria es para todos los jueves, a partir de las 13:30 horas, desde El Avión, para realizar 25 kilómetros de cicloturismo.

“Tres Arroyos tiene muchos lugares lindos para visitar que no están lejos de la ciudad”, añadió.

González afirmó que “ha tenido un éxito superlativo. Se han juntado más de 20 personas y he recibido llamadas de negocios relacionados con el ciclismo que nos han ofrecido service y accesorios para sortear. La repercusión ha sido muy favorable y estamos muy contentos”.

“Una vez al mes, en la última salida, pedimos un alimento no perecedero para llevarlo a algún club de servicio que se encargue de darle destino y de esa forma colaboramos con un comedor en estos momentos tan duros que nos toca vivir”, explicó.

“Solo pedimos que vengan con su bici, no importa de qué tipo sea, y recomendamos el uso de casco; para quien no lo tiene trabajamos para que lo pueda obtener”, indicó.

Los interesados en sumarse deben comunicarse al 2983-533477. “Los agrego al grupo de WhatsApp y se enteran de las novedades”, finalizó.

