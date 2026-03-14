Invitan a sumarse al Grupo Scout Kla-Rome-Co

14 marzo, 2026 0

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El Grupo Scout Kla-Rome-Co retomará sus actividades el 20 de marzo e invita a sumarse.

Julio Grosso, en representación de la institución, destacó que el Movimiento Scout es un método de enseñanza educativa no formal, fundada hace más de 100 años y distribuida en todo el mundo.

La sede está ubicada en calle 42 entre 35 y 37. Convocó a integrarse a niños y niñas desde los 7 años, adolescentes y adultos de Claromecó y localidades vecinas como Orense, Bellocq, Lin Calel, Reta y aquellos que vivan en la zona rural.

Contó que efectúan, por medio del juego, actividades al aire libre con el objetivo de formar buenos ciudadanos, solidarios, cuidando la naturaleza, y el medio que nos rodea. Asimismo, comentó que, de a poco, avanzan con la plaza “2 de Abril – Héroes de Malvinas”.

“Todos los adultos dirigentes, debemos formarnos con educadores Scouts para poder apoyar a que nuestros niños, niñas y adolescentes logren las metas que se proponen”, finalizó.

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