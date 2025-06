Invitan a una charla sobre seguridad en el campo en la Rural

La Sociedad Rural de Tres Arroyos convoca a productores e interesados a una reunión sobre Seguridad Rural este miércoles a las 19:00 en la sede de Avenida Moreno 420.

En la misma se contará con la presencia del Comisario Marcelo Blanco, coordinador regional del CPR.

Alejandro Massa, vocal de la entidad, dijo a LU 24 que “en las conversaciones que hemos tenido entre productores, la seguridad es una constante con el tema de la caza de jabalí europeo que habilita a partir de marzo la posibilidad de hacerlo, porque trae aparejado la rotura de silobolsas, destrozos varios, y como me enteré de que había la disposición de habilitar la caza, pensé en poder tener una charla con el Comisario Blanco.

Massa argumentó que “los cazadores tienen que ser legítimos usuarios, armas declaradas, respetar ciertas circunstancias porque se usan armas mas potentes, hay más peligro”.

Sobre la caza comercial de la liebre, dijo que “el control lo hace el CPR pero no es un tema que haya que organizar, ya que el valor comercial no acompaña, y deben capturarse varias piezas para que pueda rendir”.

“Yo fui a título personal a plantear la charla, y seguramente habrá alguien damnificado por abigeato u otro delito en el campo, y para que también el Comisario pueda contar como es el sistema de patrullaje en el distrito: nos parece interesante tener de primera mano esta información y como organizarnos en esta nueva etapa que se abre para la caza”, finalizó

