Invitan al Desfile Cívico por el Aniversario 142º de Tres Arroyos

14 abril, 2026 0

La municipalidad de Tres Arroyos prepara un nuevo desfile Cívico para conmemorar el aniversario 142 de nuestra ciudad, el mismo se llevará a cabo el próximo viernes a las 11.

Desde el municipio invitan a todas las entidades y personas que deseen estar presentes, con el propósito de celebrar un nuevo aniversario en la ciudad.

Para confirmar su presencia deberán presentarse en el Centro Cultural La Estación de Av. Ituzaingó 320 y en el Polideportivo Municipal por calle La Rioja además podrán contactarse al 2983 – 431603 o al 2983 – 509201, respectivamente de lunes a viernes de 7 a 14.

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