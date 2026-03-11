IOMA brinda talleres para personas mayores afiliadas

11 marzo, 2026 0

El IOMA reafirma su compromiso con las afiliadas y los afiliados mayores de 60 años impulsando en todo el territorio provincial políticas que promueven la creatividad, el autocuidado y el bienestar integral mediante prácticas saludables. Su tarea diaria no se limita solo a brindar prestaciones y servicios de salud de calidad, sino que también busca fortalecer un vínculo de cercanía y acompañamiento.

El objetivo es mejorar la calidad de vida, promoviendo espacios donde el arte y la creatividad se convierten en herramientas de salud. También se llevan a cabo actividades físicas con el fin de estimular el movimiento del cuerpo, para poder llevar una vida sana y en movimiento.

En Tres Arroyos, se llevarán a cabo en Avenida Moreno 252, los días jueves de 9:30 a 11:30

Más info en 🔗 https://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/56744-2/

Volver