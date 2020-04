IOMA: renovación on line para hijos estudiantes mayores de 21 años

Como es sabido, a partir de los 21 años de los hijos estudiantes, en IOMA hay que presentar certificado de alumno regular para que continúe a cargo de sus padres como HIJO ESTUDIANTE. Ese trámite se realiza cada año en los meses de marzo y abril para renovar la afiliación y esta condición se mantiene hasta cumplir los 27 años. El certificado de alumno regular puede ser emitido por un establecimiento terciario, universitario o secundario (oficial o incorporado).

En esta situación de emergencia sanitaria se dispuso una modalidad on line para no tener que salir de casa.

Los alumnos de Universidades que trabajen con el sistema SIU GUARANI pueden solicitar su certificado de alumno regular por internet y enviarlo por mail IOMA.

Requisitos para la continuidad de la afiliación, a ENVIARSE POR MAIL A LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN (en este link encontrarás las direcciones):

1. Apellido y nombre del titular y el solicitante, así como el DNI de ambos (sólo datos, NO imagen)

2. Certificado de alumno regular o constancia de última materia rendida entre Diciembre de 2019 y marzo 2020 (no puede ser la última materia), de no tener el certificado.

3. Declaración jurada

En caso de cumplir los 21 años, con el certificado de alumno regular o la foto de la libreta con la última materia rendida (no la última de la carrera) se puede afiliar como hijo estudiante.

La foto de la libreta acredita esta afiliación hasta el 31 de mayo. Finalizado el aislamiento obligatorio, deberá presentar el Certificado de Alumno Regular en papel.

Por otro lado, con el envío del certificado de alumno regular otorgado por el sistema SIU GUARANÍ la afiliación queda prorrogada hasta la fecha de validez expresada en dicho certificado.

Importante: realizar el envío del mail antes del 31 de abril.

