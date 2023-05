IPS: Axel Kicillof anunció un 30% de aumento para jubilaciones y pensiones mínimas

8 mayo, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un aumento del 30% para las jubilaciones y pensiones mínimas, que será retroactivo a marzo. Con este nuevo aumento, las prestaciones han aumentado un 140% en el lapso de un año, comparando con mayo del 2022, por encima de la inflación.

El anuncio tuvo lugar en la presentación de la segunda etapa del programa “IPS Más Cerca”, que pretende descentralizar las prestaciones provinciales para que lleguen a los distintos distritos, sin necesidad de que la persona se acerque a la sede central.

“Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando en la tele alguno escucha a algún representante de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, hablar de dinamitar, sabe que las primeras víctimas en las que están pensando son en los jubilados”, afirmó Kicillof.



Y recordó: “Siempre se la han agarrado con los jubilados y lo ven como un sector que tiene una relativa indefensión. Vemos que lo primero que el neoliberalismo agarra es lo que consideran lo más débil y vulnerable”.

En su segundo acto del día, agregó: “Muchas veces esta idea se camufla en una idea de finanzas sanas. En concreto es recortar dónde creen que menos resistencia van a encontrar”.

Y describió las maneras en las cuales se realizan los recortes: “A veces esos ajustes son frontales. Casi no hay candidato de la derecha que no hable de la necesidad de reducir o disminuir lo que ellos consideran gastos previsionales”.

A su vez, destacó: “Hay veces que ese ajuste se hace de manera solapada e intentan que pase desapercibido. La burocracia, la dificultad de los trámites, los vericuetos por los que hay que atravesar para acceder a un derecho que corresponde son parte de un ajuste encubierto”.

Y agregó: “Alcanza con que haya un tramiterío infernal o lejanía para que el ajuste se realice sin costo. La burocracia es un modo del ajuste. A la derecha le molesta paradójicamente cuando el Estado se vuelve más cercano y más eficaz”, disparó el gobernador.

“La descentralización es fácil de explicar. Muchas prestaciones se encuentran lejanas y distantes de los 17 millones de bonaerenses. Hay quienes que por haber nacido y trabajado en algún lugar del interior de la provincia, quedan privados de sus derechos, de una forma no explícita pero no por eso menos perversa”, siguió el mandatario provincial.

“Necesitamos que no sea un obstáculo haber nacido y vivir lejos de La Plata. Para eso hay que iniciar un proceso de descentralización”, dijo Kicillof en Casa de Gobierno.

“Cortar y achicar es algo que se hace en un minuto. Resulta que esto de usar la lapicera y tomar decisiones, resulta que era más fácil usar la tijera que la lapicera. Nosotros decidimos ir por el lado de la lapicera”, cerró el gobernador.(infocielo.com)

