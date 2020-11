Irigoyen contra las declaraciones de Aramberri: “Nadie se va a poner a inventar un rescate”

Mariano Irigoyen es uno de los guardavidas que acudió al rescate del kitesurfista el 14 de noviembre en Claromecó, y publicó en sus redes sociales un descargo desmintiendo las palabras del Director de Turismo Francisco Aramberri quien dijo que se trató de una “fantasía programada”.

El guardavidas contó a esta emisora como fueron los hechos, ya que ese día se encontraba entrenando y se puso a “estirar” en la bajada accesible, y en ese instante puede observar un kitesurf que “no iba para atrás ni para adelante”, por lo que sube a su casa que está frente a la costanera a observar con binoculares, allí puede ver que el chico estaba levantando su mano. Inmediatamente Irigoyen bajó a la playa en camioneta, llegan a Borneo, y ahí se encuentran con Rossi, a quien anteriormente había intentado comunicar para que llegara al lugar “por si se complicaba la situación”.

También en el camino, llamó a Bancur para advertirle del rescate pero no se encontraba en la localidad.

En cuanto a las declaraciones de Aramberri expresó que “nadie se va a poner a inventar un rescate, es algo feo que a uno lo traten de mentiroso cuando está intentando ayudar por la vida de una persona”. Irigoyen se mostró indignado por los dichos del funcionario, e indicó que “no solo me ofende a mí”, sino también al resto de los involucrados, como Rossi, Benicio Arias, incluso la víctima y su padre. “Somos cuatro familias de bien y es feo que salgan a hablar así”.

Por otra parte comentó que el pasado fin de semana sucedió otro rescate de tres jóvenes, del que participo un guardavidas y otras dos personas que no eran guardavidas, y que por suerte termino bien “pero se llevaron un buen susto, tragaron agua, la pasaron mal las chicas”, por ello resaltó la necesidad de la presencia de los guardavidas durante el mes de noviembre. En este sentido advirtió que faltando dos semanas para que oficialmente comiencen con sus servcios, “esperemos que no pasa nada”, y que se viene observando “la playa está muy desordenada” no solamente por la acumulación de gente, sino también por las motos de agua, o los kayak que andaban entre la gente.

