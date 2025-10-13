Irineo Funes 6 en IRMA TV: Videla, Di Noyo, Santarén, Mario Vaini y Marcelo Salduna

13 octubre, 2025 16

Se estrenó este domingo el capítulo 6 de Irineo Funes en el Streaming de IRMA TV.

En esta mesa se cruzaron dos mundos: el de Mario Vaini, coiffeur y apasionado por la ufología, y el de Marcelo Salduna, con una vida intensa entre el mar, los pesqueros y las noches tresarroyenses.

Como siempre, entre amigos, las charlas terminan encontrando puntos en común. Porque al final, no importa cuán distintos parezcan nuestros mundos… siempre hay algo que nos une.

Para ver en Youtube, hacer click en el enlace color celeste en el primer párrafo.

