Creo que le debemos un reconocimiento explícito a una mujer que logró una proyección internacional en base a sus convicciones y que nació y se crió aquí, en Tres Arroyos. Me refiero a Irma Othar.

Nació en julio de 1925 y falleció en 2014. Su padre era panadero y anarquista y su madre, Rosa, ama de casa. El matrimonio tuvo 14 hijos que se criaron con el simple lema de “pobres pero honrados” que se exhibía con orgullo.

Habitaban una casa en la zona de quintas, construida de adobe, y próxima a un tambo familiar donde se compraba la leche cruda.

Iniciada en sus estudios primarios, con excelentes resultados, la estrechez económica de la familia hizo que a los 13 años los abandonara y fuera “colocada” para trabajar en casas de familia.

También trabajaría en un hotel de Necochea y en alguna ocasión relató un episodio de acecho sexual que eludió a base de temperamento.

Varios aspectos de su vida quedaron plasmados en un pequeño libro de su autoría que tituló “Reencuentro” (foto de su tapa), aunque su apasionante vida ha sido motivo de estudio y de trabajos de especialistas que pueden ubicarse en la red.

En ese libro se incluyen reflexiones que definen su vida y alterna versos dedicados a su madre y otras circunstancias familiares, como también a aspectos de su militancia política y su lucha por los derechos de los trabajadores y las mujeres.

También algunos relatos de situaciones vividas durante su infancia en el hogar, en el barrio suburbano y que marcaron esos tiempos suyos.

Allí se auto titula “una trabajadora” y su deseo de “poder vivir la vida y no sólo pasar por ella”.

“No se es totalmente feliz si hay alguien que sufre; no se es totalmente libre si hay oprimidos; la palabra libertad está asociada a que ella te permita acceder a todos los bienes que el propio hombre ha creado para mejorar su calidad de vida”.

“No soy ni pretendo ser escritora. Sólo quiero compartir mi sentimiento sobre los hechos que me conmueven o emocionan”, dice.

Tuvo dos hijos y estuvo casada o en pareja dos veces, en ambas ocasiones con personas que compartían su pensamiento y acción políticas.

Su trayectoria

Irma Othar incluye en ese mismo libro que comento, una síntesis de su trayectoria que me parece apropiado incluir textual (reproducciones anexas), aunque necesariamente deben formularse algunas precisiones como para completar esta crónica.

A los 18 años, fue interesada por su hermana y cuñado, que era militante del Partido Comunista Argentino, comenzando así su participación.

Su trabajo para la formación del Sindicato de trabajadoras de servicio doméstico en Tres Arroyos, que nucleaba a las “sirvientas” llamó la atención del gobernador peronista Domingo Mercante.

A través de un personero, la interesó para que trabajara junto a Eva Duarte de Perón. Irma declinó el ofrecimiento por estar afiliada ya al Partido Comunista.

Una dirigente histórica del PCA, Alcira de la Peña, la invitó a militar en Avellaneda, donde la industria frigorífica se hallaba por entonces en plena expansión por el crecimiento de las exportaciones luego de la Segunda Guerra mundial.

De tal forma ingresa al Frigorífico La Negra y comienza su crecimiento y prestigio en la acción política y gremial, aunque con los avatares que se plantearon con la aparición y el crecimiento avasallante el peronismo.

Como se sabe, las corrientes anarquistas, comunistas y socialistas fueron socavadas profundamente y hasta desprestigiadas por las nuevas expresiones peronistas. Por ejemplo, la presencia de Cipriano Reyes como gestor del 17 de Octubre de 1945 dentro de la industria frigorífica.

Pero Irma Othar habría de exceder la acción estrictamente gremial y se proyectaría en la defensa de la paz y las reivindicaciones de las mujeres en general y trabajadoras en particular.

Así, participa del Congreso Mundial por la Paz, en París, 1949 y en el Congreso Mundial de Mujeres, en Copenhage, en 1953.

En 1951 el Partido Comunista resolvió que la tresarroyense acompañara a José Peter en la fórmula de candidatos para la Provincia de Buenos Aires. El peronismo arrasó en esa y otras muchas elecciones.

Othar contribuyó a la formación de la Central de Trabajadores de la Argentina y ya retirada de la acción política, fue distinguida por el Ministerio de Trabajo por su acción a favor de los derechos laborales femeninos.

Su espíritu inquieto hizo que en los últimos tramos de su vida se integrara y participara del Centro de Jubilados y Pensionados de Remedios de Escalada, donde residía.

Creo que con esta síntesis aporto un mínimo pero justo reconocimiento a una mujer que logró una proyección realmente considerable. Y era tresarroyense.

