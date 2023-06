Isa Binetti, finalista del premio FEBA Cultura

20 junio, 2023

En los últimos días, la joven cantante tresarroyense Isa Binetti conoció la noticia de que es finalista del premio FEBA Cultura. Cabe destacar, que este galardón fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el ganador o ganadora del Premio FEBA Cultura 2023 competirá a nivel nacional en los premios CAME Cultura. Ante esto, Binetti visitó LU24 este martes y contó sus sensaciones.

En este sentido, la artista de nuestra ciudad, explicó: “estoy súper feliz, porque no lo esperaba y fue una sorpresa linda. En su momento, me hablaron de la Cámara Económica para inscribirme y mandé un material, contando mi trayectoria. Luego, con el correr de los días, entré al mail por otro motivo y me encontré con que era finalista, así que muy contenta.”

Cabe destacar, que según contó: “esto será el 12 de julio en La Plata, para los artistas no es fácil, vamos con altibajos, pero vamos para adelante.” Y sobre cómo comenzó, detalló: “empecé a cantar en mi egreso, en la entrega de diplomas y después de ahí no paré. Siempre desde chiquita me gustó la música, miraba mucho Chiquititas y dentro de mis influencias musicales está Amy Winehouse, Aretha Franklin, Adele y también Whitney Houston.”

