Isa Binetti pasó a la final del concurso “Audiciones en casa”

15 junio, 2020 Leido: 47

La tresarroyense Isa Binetti llegó a la final del concurso de canto online llamado “Audiciones en casa” que tiene participantes de toda la Argentina y también de Uruguay.

En diálogo con LU 24, contó que “lo conocí por un amigo que lo publicó, mandé el video cuando ya no se podía enviar pero me lo aceptaron igual, y empecé a concursar sin ninguna expectativa”.

“Me sorprendió mucho llegar a la final y el apoyo de la gente. Hace 6 etapas que voy mandando videos y de 300 participantes quedamos 30 en la final. Son muchas etapas de eliminar gente de las que pensaba que no iba a poder pasarlas”, admitió la joven cantante.

Isa destacó la posibilidad de “conocer gente, me llegaron un montón de propuestas y eso es lo que más rescato, la buena onda”.

“Nunca pensé llegar a la final, estoy súper agradecida. La difusión de LU 24 también me ayudó muchísimo. Vamos a ver qué pasa ahora”, sostuvo.

Sobre los temas, indicó que “los elegí yo, traté de poner al principio algunos menos exigentes para después ir superándome. Hoy voy a grabar la versión de Celine Dion de “All by myself, que es re difícil y lo voy a presentar en la final”, adelantó.

También comentó que ya hizo interpretaciones de Adele y Ariana Grande, entre otras.

“Todavía no fue informada la fecha, calculo que habrá más días de votación y voy a tener más tiempo para juntar votos”, explicó sobre la final.

“Es una pantalla tremenda. Cuando la radio lo publicó me empezó a seguir un montón de gente de Tres Arroyos que por ahí antes no me conocía y recibir un apoyo recopado del pueblo está buenísimo”, resaltó.

El concurso es por Instagram (se la encuentra como Isa Binetti), hay que ingresar al video y darle Like cuando se anuncie. Hay un tiempo de votación, recuentan los votos y luego los organizadores dan a conocer a los ganadores. “Hay gente muy talentosa pero tampoco me pongo competitiva, rescato poder compartir arte”, concluyó.

El primer premio es de 15 mil pesos y también hay recompensas de las marcas auspiciantes del certamen.

