Ishii agradecido con el “Cuto” Moreno por gestionar la Universidad de José C. Paz (Video)

27 noviembre, 2019 Leido: 113

Con la presencia del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se celebró hoy en la Universidad Nacional de José C. Paz, los 70 años de la Gratuidad Universitaria.



El intendente Mario Ishii recordó cuando se creó la Universidad Nacional de José C. Paz y que junto al trabajo legislativo de Carlos “Cuto” Moreno se aprobó el proyecto para habilitarla. Allí el actual diputado Moreno, quien estaba presente entre el público, recibió un fuerte aplauso y se mostró sonriente.

“El Cuto Moreno fue el que estuvo en el proyecto, amigo del alma, convenciendo a todos los diputados para que levanten la mano para aprobarla. Yo tenía la universidad hecha pero no tenía la ley y no había fondos, y lo pudimos hacer”, contó Ishii.

