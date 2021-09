Ismael: “Avila se llevó muchos votos y el peronismo está por debajo de lo alcanzado en 2019”

17 septiembre, 2021 Leido: 150

Alberto Ismael, dirigente justicialista y exprecandidato a intendente por el peronismo en 2019, advirtió hoy que la crisis interna que se desató en el Frente de Todos tras la derrota electoral del domingo “no le hace bien a la gente”, y si bien destacó el resultado obtenido por el candidato local, Pity Federico, advirtió que “Carlos Avila se llevó muchos votos, eso fue una sorpresa grande, y la realidad es que se está en un segundo lugar y muy por debajo de los números que sacó Mercedes Moreno cuando me ganó la interna y después en la general sacó cerca de 11.000 votos, más allá de que mucha gente no ha ido a votar. Por otra parte lo del vecinalismo también es para analizarlo, lo que dice el intendente de que hay que mostrar hechos y no palabras es cierto. Hay que seguir trabajando y poniéndole el pecho”.

“Con Adriana Guerrero, la presidenta del partido, decidimos acompañar a quienes tienen la voluntad y las ganas de hacer, colaborando desde el primer momento con que hubiera una sola lista. Considero que Pity ha trabajado mucho, con mucho apoyo del diputado Pablo Garate, los he visto trabajar sin parar durante todo el año”, sostuvo Ismael.

Con respecto a la compleja coyuntura nacional, advirtió que “lo que está pasando no hace más que embarrar la cancha, se hace todo muy público, muy mediático, eso afecta a los mercados, impacta en el dólar y sobre todo en la gente común, preocupada por el desempleo, porque no tiene la posibilidad de vivir dignamente”.

Finalmente, anticipó que aún en esta situación tan compleja, sigue apostando a concretar el edificio para su fundación vinculada a la discapacidad, denominada como su madre, María Luisa Cinalli. “En pocos días y con algunos trámites ya completados podremos hacer, si la situación sanitaria lo permite, una gran cena para presentar este proyecto en sociedad, que ya se está haciendo realidad y es a lo que estoy enfocado”, concluyó.

