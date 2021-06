Ismael: “la sociedad quiere hechos, no más de la vieja política”

Tras el fuerte cruce protagonizado entre Roberto Fabiano (Juntos por el Cambio) y Claudia Cittadino (Movimiento Vecinal) en la última sesión del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Ismael, quien fue precandidato a intendente, manifestó que “la sociedad quiere hechos, no más de la vieja política y que se le dé posibilidad a gente nueva. Hay que tratar de hablar menos y hacer más”.

En diálogo con LU 24, dijo que “la sociedad está mal, pasando por momentos terribles, cuando lo escucho a “Peto” Fabiano, y la respuesta de Claudia Cittadino, al interpretar ella que por ahí la responsabilidad de las muertes en Tres Arroyos tiene que ver mucho con la gestión vecinalista, no creo que él haya querido a dar entender una situación como tal, pero considero que tampoco era el medio y la forma de hacerlo. Ellos se ven y hablan todos los días, tienen un buen lugar en común para poder charlar y dialogar y no hacer públicas estas cosas que hieren a las personas”, opinó.

“Son expresiones que se tendrían que obviar”

Ismael calificó a Fabiano “como una persona con muchísima preparación y a Claudia como una profesional con excelencia y convicción, con una garra terrible, más viéndola trabajar como lo está haciendo en momentos tan duros como estos. Se dijo de todo. Nadie se imaginó jamás que íbamos a pasar una situación como la que estamos viviendo, está desbordado todo. No creo que al Ejecutivo ni a ninguno de los integrantes del Movimiento Vecinal les agrade que la gente se muera. Se ha hecho lo que se pudo y quizás se podría haber hecho más pero quien los tiene que juzgar, como bien terminó diciendo Fabiano, es la ciudadanía y la justicia si es que realmente se equivocaron en algo. Son expresiones que se tendrían que obviar, el concejal tiene que estar para trabajar”, afirmó.

Además, expresó que “a pesar de que en algún momento de la vida me tocó pasar por la política yo no me considero político. El concejal tiene que servir al ciudadano, que no se tome la concejalía como una actividad súper privada”.

En tanto, contó que le propuso al presidente de Policoop, Pablo Escudero, si es que no se pueden conseguir los tubos de oxígeno, poner a disposición el pago de uno de ellos, a través de la sociedad que tiene con sus hermanos. En silencio y sin comunicar nada a nadie. Quedó que íbamos a volver a charlar. Para salir a criticar, cosa que jamás hago, somos los primeros. Hay 18 concejales, en momentos terribles como estos, sin ánimo de ofensa, los invito a ellos, a la mayoría conozco y creo que somos amigos, a que pongamos un granito de arena cada uno dentro de la medida que puedan y considerando lo que gana un concejal podríamos aportar y traer 15 o 20 tubos de oxigeno con el manómetro incluido. Ese es el ejemplo que me hubiera gustado escuchar, en vez de tantas críticas, de idas y vueltas, algo que ya la sociedad no quiere oír”.

“Lastima todo esto. A Fabiano no lo critico, pero se podían haber evitado comentarios. Yo lo vivo en carne propia. Tengo dos hermanos que todavía no pudieron salir de esta triste situación de Covid y me tocó con mi hermanito, el de 46 años, que tiene discapacidad mental, a veces necesitas escuchar este tipo de soluciones con el tema discapacidad. Él se agarra Covid, está al cuidado de dos o tres personas maravillosas en la que va a seguir siendo siempre la casa de mis padres aunque ellos no estén. Por consecuencia las chicas que lo cuidan se tuvieron que aislar. Saben lo que significa tener a un chico con discapacidad donde no lo podés dejar absolutamente para nada solo ni un minuto porque necesita la contención y el apoyo de su familia, o de la persona que lo cuida, del cariño, el afecto. Por eso valoro de Fabián, mi hermano menor, que se lo tuvo que llevar a la casa y se infectaron todos pero no lo dejamos solo”.

“Es una triste situación porque todo fue muy dificil para él, a tal punto que tenés que salir a buscar un tubo con oxígeno, no lo pude conseguir y lo necesitábamos. Tampoco podíamos llevarlo al Hospital porque era dejarlo al cuidado de los queridos enfermeros y médicos pero no lo hubiese podido soportar, se me moría porque es diabético y tiene un retraso mental donde solo se da cuenta y quiere lo que realmente ama. Entonces, ¿alguien pensó que podría pasar con un chico con discapacidad cuando puede llegar a quedar solo?. Por eso yo peleo tanto por la fundación o por la asociación civil porque ese lugar es necesario. Yo agradezco profundamente al Ejecutivo que se haya acordado del ciclismo, del atletismo, de básquet, de hockey, pero faltaba el tema discapacidad que a mí me costó y me está costando muchísimo aunque tengo la bendita suerte y alegría que hay gente en cantidad que apoya. Y una de ellas, fue Claudia Cittadino, en lo que para mí fue una satisfacción, porque pasó frente a mi oficina me levantó el pulgar y dijo que me felicitaba, pero yo no recibí el llamado de ningún concejal”.

Ismael admitió que “yo no estoy preparado para semejante proyecto pero si le voy a poner el cuerpo para que después sigan personas idóneas que lo lleven adelante”. “Lo mío es la cintura, el espacio, el lugar, yo mucho más no voy a poder hacer y después estará en manos de mucha gente que realmente está en condiciones de poder trabajar con chicos discapacitados. Por eso felicito y agradezco a Andrea Elgart por tan lindos consejos, por el apoyo, y a ese grupo de trabajo que está con ella que es maravilloso”.

“Claro que esto es entre todos, no es mío ni es política. Tuve propuestas y las fui obviando a todas. Hasta que me paré delante de una persona y le dije que si quería armar una lista a futuro me consiga una nómina de todos los concejales que quieran participar y nos presentamos pero el cien por ciento de lo que se perciba en concepto de sueldo como concejal sea para la fundación y tengamos en cuatro años la fundación ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Debemos servir al vecino, ¿por qué no se puede? La sociedad quiere hechos, no más de la vieja política y que se le dé posibilidad a gente nueva. Tenemos que ser serios y reunir voluntades, tratar de hablar menos y hacer más”, sostuvo.

“A “Cuto” hay que felicitarlo por su gestión, por todo lo que trae a Tres Arroyos”

Por otra parte, confirmó que “estamos en contacto permanente con Adriana (Guerrero), que preside el partido, y hace muy pocos días hablé con “Cuto” sobre poder terminar la escuela de Villa de las Américas, que es una satisfacción terrible y una alegría enorme, el firmado virtual del agua, un tema que es tan necesario poder solucionarlo, hay cosas en las que hay que sacarse el sombrero y felicitarlo por su gestión, por lo que trae a Tres Arroyos y en silencio. Él prácticamente no viene y está trabajando desde allá para poder lograr soluciones”, destacó.

