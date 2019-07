Ismael: “No quise jamás ser candidato a nada y no soy político, pero lo tengo que hacer, desde el corazón y con ganas de trabajar”

Mañana por la noche a las 20 horas en el Club Quilmes, Sarratea 50, se presentará la lista del “Frente de Todos”, el espacio que lleva como pre candidato a Intendente a Alberto Ismael. Aseguró que después del 11 de agosto, está convencido que se trabajará en “unidad”.



“Estará toda la lista de compañeros y si dios quiere, un salón a pleno para apoyar a este proyecto nacional y popular con todas las convicciones de nuestra compañera Cristina”, sostuvo Ismael.

Aseguró además, luego de haber mantenido un encuentro con el candidato a Gobernador, Axel Kicillof: “compartí una charla y hablamos de la problemática en la provincia y de nuestra localidad, de la necesidad inmediata a solucionar algunas cuestiones en caso de llegar a ser gobierno”.

Sobre la imposibilidad de haber conformado una lista de unidad a nivel local reflexionó: “Que picardía, porque al acto de mañana, no hubiese alcanzado el lugar más grande de Tres Arroyos, para poder convocar a la gente y poder entre todos empujar y lograr el municipio de Tres Arroyos. Esto no quiere decir que la unidad no la logremos después del 11 de agosto. Estoy convencido que los otros compañeros van a abrazarnos y luchar con nosotros de lograr estas PASO. De no ser así, nosotros actuaremos de la misma manera, demostrando al vecino que somos adultos, serios y tenemos ganas de que Tres Arroyos tenga un gobierno justicialista”.

Por último aseguró estar disfrutando de este momento a nivel personal tras haber sido elegido como pre candidato a Intendente: “Es un sueño, y quiero tratar de demostrarles, que como lo he hecho en mi actividad privada lo haré con responsabilidad y seriedad. No quise jamás ser candidato a nada y no soy político, pero lo tengo que hacer, desde el corazón y con ganas de trabajar”.