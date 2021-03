Ismael, sobre los $30 millones para Policoop: “Me llena de muchísima felicidad”

Tras la confirmación de la asesora de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Nación, Carmela Moreau, de que está tomada la determinación política de sumarse al proyecto de Policoop, con un aporte de unos 30 millones de pesos, Alberto Ismael destacó que “me llena de muchísima felicidad”.

En diálogo con LU 24, quien fue gestor de su llegada a Tres Arroyos, recordó que la idea era gestionar por la Fundación María Luisa Cinalli pero “se fueron dando otras cuestiones que hicieron que (el tema) esté presente en aquel momento cuando hizo la visita Carmela y me preguntó cómo estaba la situación en cuanto a lo que tiene que ver con salud. Y en una charla con el Ejecutivo, en la que estaban el intendente Carlos Sánchez y el secretario Matías Fhurer (Desarrollo Económico), les comenté que la idea era hacer una visita a Policoop y me dijeron que era un tema bárbaro. Ahí surgió y quedó realmente sorprendida no solo por la parte edilicia y por todo lo que han hecho quienes conforman la cooperativa sino por la voluntad, las ganas y buena predisposición que tienen los chicos de poder lograr la apertura de la clínica”.

“Lo recorrió de punta a punta, me miró y me hizo un gesto como diciendo a esto lo tengo que solucionar. Y está a las claras que lo está solucionando. Ayer fue una novedad, sinceramente, que me llenó de muchísima felicidad al igual que a los chicos de la cooperativa y creo que a todo vecino de Tres Arroyos. Bienvenido sea, la apertura de esa clínica es realmente importante”, subrayó.

“Se enfocaron mucho en la parte que más dinero lleva que es la del quirófano, que habría que hacerlo en su totalidad, según tengo entendido”, añadió.

Sobre el monto de dinero, explicó que “es el que refirió Pablo Escudero, se están basando en eso. Esto va a llevar algún tiempito porque faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la expropiación y la documentación de la cooperativa en sí, que es fundamental”.

Además, confirmó que la próxima semana viajará a Buenos Aires para presentar documentación de Policoop y traer “una muy importante partida de medicamentos, donada por Carmela, para el centro de salud”.

Por otra parte, manifestó que “está muy comprometida con la fundación, yo más que dinero quiero materiales y sería mucho más práctico que los pueda mandar. Me está frenando el tema del espacio físico porque tengo que presentarle un proyecto y en los próximos días estaría definido el tema del terreno por parte del Ejecutivo. Se ubicaría en un sector de donde se está haciendo el Polo Educativo. Ir desarrollando todo esto y de forma muy activa, como para poder pegar el primer ladrillo dentro de muy poco tiempo, significa una gran felicidad”, resaltó.

Finalmente, Ismael agradeció “el acercamiento de la gente en la calle, de querer colaborar y sumarse. Nos imposibilita un poco la situación que estamos viviendo con el respecto al Covid pero estamos analizando en los próximos días hacer una comisión de trabajo y habrá un móvil bien identificado con la fundación en la calle, trabajaremos en el centro y los barrios con la gente”.

“Yo no soy candidato a nada, sinceramente se fueron dando cosas cuando arranqué con algo que no tenía nada que ver con Policoop, ni con el Polo ni con nada, solo me enfocaba en la fundación por la discapacidad y surgieron estas cosas, no sacarle el pecho fue importante. Merecedor, en nombre de todos los vecinos y la gente de Tres Arroyos que Policoop esté abierto. Me tocó a mí, hoy siento muchísima felicidad de haber conocido a Carmela, cosa que jamás pedí ni llamé, quien se comunicó fue una de las tantas personas que tiene de confianza sumándome a mucho de lo que quiere hacer ella en Tres Arroyos, en otros distritos y a nivel país”, concluyó.

