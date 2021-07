Ismael y la interna del peronismo: “la situación es igual a 2019 y puede haber más de dos listas”

21 julio, 2021 Leido: 50

El último precandidato a intendente al que respaldó el Partido Justicialista local, Alberto Ismael, aseguró hoy que la unidad del peronismo “es difícil de concretar”, y advirtió que “podría haber más de dos listas” en pugna en las próximas Primarias.

Ismael, quien dijo haber participado “de todas las reuniones que se hicieron para intentar una propuesta de unidad”, planteó un escenario similar al que se dio en 2019, en el que se enfrentan “dos sectores que no piensan de la misma manera, es igual que en la interna anterior con la doctora Moreno: por un lado está el doctor Garate y por el otro el doctor Moreno. Por ahí hay acuerdo en las bases pero no arriba, que es donde tiene que estar. Y estamos ante un problema muy grande: no se comprende que la gente quiere un cambio generacional”.

El empresario local hizo un repaso de su recorrido en la política local, desde que decidió acompañar a Graciela De Leo en 2007, y advirtió que “desde ese momento siempre me involucré con todo, sin pedir ningún cargo ni nada a cambio. De hecho durante todo este tiempo fui secretario de Finanzas del Partido Justicialista y no tuve recursos para solucionar ningún problema. Pero pienso que la única manera de llegar a los vecinos, de resolver sus necesidades, no es ponerse a discutir unos días antes: hay que trabajar todo el año”, concluyó.

