Istilart: ¿Será la cocina XXL a leña más grande del mundo?

2 agosto, 2020 Leido: 2821

Cuando Juan B. Istilart puso en marcha su fábrica en Tres Arroyos, cuyo epicentro fueron las cocinas económicas (a leña) y el primer paso se dio hace 100 años, con una gama de productos imprescindibles en ese momento, como trilladoras, molinos de viento, rodillos desterronadores y todo lo que fuera ingeniería basada en hierro fundido y ensamble de metal, jamas se iba a pensar en que la marca perduraría más de un siglo.

Pero la Cocina Istilart se convirtió en el ícono.

Los tiempos fueron cambiando y el producto se sigue fabricando en Tres Arroyos y se vende en todo el país, con posibilidades en su momento de exportación.

Las cocinas fueron numeradas, desde la “1” hasta la mas grande, que no estaría lejos de figurar en el libro de los Récord Guinness, dado que no habría antecedentes en el mundo sobre ese producto y su particular perfil.

La cocina más grande que fabrica Istilart (a pedido por su formato, tamaño, peso etc) tiene una plancha superior de 2 metros por 2 metros de lado. El artefacto del piso a la plancha mide 80 centímetros. Tiene cuatro hornos y cuatro bajo hornos. Dos lugares para encender el fuego y permite cocinar carne, por ejemplo, para 150 comensales a la vez, con la graduación equilibrada de la temperatura y el sabor especial que toman, especialmente las carnes, en sus hornos. Pesa 2600 kilos armada.

Una de esas cocinas está instalada en una escuela agraria en La Pampa, y en varios quinchos de particulares, cuyas dimensiones son propias para su uso que además le da un perfil decorativo insuperable.

Se estima que no hay en el mundo, una cocina a leña de semejante perfil como la que Istilart fabrica.

Para los próximos días está previsto el arranque de una más, para cumplir con un especial pedido.

