(audio) Istilart traslada su salón de exposición a un punto estratégico de la ciudad

En diálogo con LU24, el titular de la firma Istilart, Javier Gallardo, anunció una importante apuesta al crecimiento con el traslado de su salón de exhibición y oficinas de venta a una nueva ubicación sobre la Avenida Belgrano 985.

El movimiento busca potenciar la visibilidad de la marca en un sector de alto tránsito, aprovechando la cercanía con la ruta para llegar tanto a los vecinos como a los visitantes que transitan por Tres Arroyos.

Gallardo destacó que esta decisión responde a la necesidad de innovar y buscar alternativas en contextos desafiantes. Con 128 años de trayectoria produciendo desde la ciudad para todo el país, la empresa reafirma su compromiso con la fabricación nacional, ofreciendo un espacio más amplio donde se puede apreciar tanto su línea tradicional como las últimas novedades en materia de calefacción y cocinas.

Uno de los diferenciales más importantes de este nuevo emprendimiento es su modalidad de atención. El local funcionará de lunes a viernes en horario corrido, de 8:00 a 16:00 horas. Esta estrategia, según explicó el empresario a la emisora, está diseñada específicamente para captar al público de la región que llega a la ciudad por la mañana y suele encontrarse con el comercio cerrado durante el mediodía.

Ubicado a escasos metros de la rotonda de la Ruta 228, el nuevo salón se posiciona en un área de gran movimiento comercial. El objetivo final es consolidar la presencia de la marca en el mercado y ofrecer una experiencia de compra directa donde la calidad de los productos sea la protagonista, manteniendo el espíritu de trabajo que ha caracterizado a Istilart a lo largo de su extensa historia.

