Ituzaingó: creó una réplica de la Torre Eiffel y va por la “República de Carlitos Balá”

El arquitecto no matriculado Rubén Díaz, quien se define como un hippie y artista, construyó una réplica de la Torre Eiffel en Ituzaingó. Ahora quiere crear “la República de Carlitos Balá”. Para la réplica del histórico monumento de Paris, que mide unos 19 metros, fueron utilizadas 10 toneladas de hierro macizo. Se pasea con un auto ploteado y busca convertir a la localidad del conurbano bonaerense en un polo turístico.

“En realidad soy arquitecto renunciante, no estoy capacitado para aceptar las normas ni las reglamentaciones. Las cosas no son feas ni lindas, depende el escenario y de quién las mire. Entonces pasé a ser artista porque me pueden decir si les gusta o no pero no que está mal”, le contó a LU 24.

En la planta baja de Lavalleja 40 creó un espacio para visitar de forma gratuita los sábados y domingos de 16 a 22 horas. Además, hace stand up y abre su espacio a artistas.

“La torre tiene funciones sociales que normalmente no se difunden. De lunes a viernes pueden venir a festejar cumpleaños chicos discapacitados, hogares de huérfanos o cualquier persona que tenga una necesidad. Se la brindamos a puertas cerradas especialmente. El arte es gratuito, cualquier artistas que quiera venir no se le cobra nada”, explicó.

“Nosotros tenemos 22 obras temáticas hechas. Ahora, desde hace un año estamos peleando por la República de Carlitos Balá, sustentada en la experiencia de Copenhague, Dinamarca, una de las ciudades más limpias del mundo, que convive a minutos, con Christiania, una pseudo república hippie de los años 60”, aseguró.