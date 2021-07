Iván Ambrosius y su acercamiento al Movimiento Vecinal: “el Polo Educativo es mi debilidad”

23 julio, 2021

El regente del Centro de Formación Laboral de Tres Arroyos y de profesión abogado, Iván Ambrosius, es el tercer candidato a concejal por el Movimiento Vecinal. Entrevistado por LU 24, aseguró haber encontrado el deseo de participar en el vínculo que se fue estableciendo entre la gestión vecinalista y su tarea como directivo del Centro. “El intendente me recibió de la mejor manera cuando me acerqué a ofrecer mi aporte”, aseguró Ambrosius.

Al mismo tiempo contó cómo lo dio a conocer en el ámbito de la CGT, cuyo consejo directivo integra y que suele tener, con los gremios que forman parte, un activo rol en la discusión y el armado de las nóminas de candidatos del peronismo. “Inmediatamente lo hablé con Humberto Salaberry, era lo que correspondía, y no encontré en él ni una negativa ni mucho menos un obstáculo. Hablamos de una CGT con una visión aperturista, con personas con diversas ideologías integrando el consejo directivo”, sostuvo Ambrosius.

Finalmente, anticipó que buscará, en caso de llegar al Concejo Deliberante, potenciar proyectos vinculados a lo educativo. Y aseguró que el “Polo Educativo” que lleva adelante la gestión del intendente Carlos Sánchez es su “debilidad”. “Creo que la gente no tiene todavía una dimensión real de lo que esa obra significará para el distrito. Ese es uno de los temas que me gustaría continuar, al igual que el Parque Industrial, que ha crecido mucho pero no tiene techo”, concluyó.

