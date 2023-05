Iván Ullmann: “el mercado de granos debe dejar de estar intervenido”

El Licenciado en economía y consultor Iván Ullmann, dio una charla en El Agropecuario en la que se analizaron las variables del mercado de granos en la actualidad.

En contacto con LU 24, manifestó que “hoy tenemos un mercado de granos muy pesado, y se deben evaluar los signos del mercado de trigo, para que pueda capitalizar Argentina la cosecha futura, dada la humedad que tiene el perfil en alguna zona, y evaluar el mercado que tendrá el productor en vista a la próxima campaña”.

“También repasaremos el mercado de cebada, un mercado que ha visto una baja fuerte en los precios, ver las alternativas que encuentra el productor de la mano de una cebada forrajera, una cebada cervecera con las condiciones de Maltería también y ver cómo puede acopiar el cultivo que da muy buen resultado en toda esta zona”, agregó.

“Lo que más preocupa al sector es evaluar si efectivamente podremos tener reglas mucho más claras para comercializar los productos del agro; no podemos pasar por alto que el mercado de trigo está intervenido, lo que produce que los precios se desinflen o no copien la real capacidad de pago, y en este mix de año político, creo que el productor busca la señal que la cosecha 23/24 se comercialice con reglas claras, sin intervención de las exportaciones, seguramente por las condiciones de la macroeconomía, con un tipo de cambio diferente y eso ayuda en parte a palancar el negocio y a devolverle un poco más de competitividad”, aseguró.

“Más allá del número de retención, lo que tenemos que buscar es que el mercado exportador trabaje dinámicamente, sin intervención, sin frenos, porque impacta en los márgenes y saca rentabilidad, para avanzar a que no se les quite parte de la renta al sector, que la termina dejando en la inversión y no pase por una caja del gobernante de turno que sea”, dijo.

“Si uno mira al sector agro integralmente, explica 2/3 de las exportaciones en Argentina y este es un año particular donde el achique en la producción que ya hubo en fina y el achique que se da en soja y maíz va a generar un impacto económico interno que va a poner de manifiesto la importancia del agro”, finalizó.



