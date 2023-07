Izurieta: “pese a mi jubilación del municipio, no me desvinculé de la profesión”

5 julio, 2023

En los últimos días, se terminó de confirmar que el arquitecto Mario Izurieta, que cumplía la función de ser Secretario de Obras Públicas del Municipio se jubilará. Ante esto, este miércoles por la mañana dialogó con LU 24 y repasó su carrera, como también contó su sentir en este momento.

En este sentido, Izurieta, explicó cómo fue que hace un tiempo atrás también estuvo cerca de la jubilación y detalló: “fue una cuestión burocrática. Cuando empecé a trabajar era contratado y en esos años no se hicieron aportes, fueron cinco años y yo seguí adelante, porque no me parecía justo ir a juicio y finalmente se terminó saldando toda la situación.”

Cabe destacar, que quién sucederá a Izurieta en el cargo será la ingeniera Silvina Ledesma y ante esto, comentó: “venimos trabajando hace un tiempo en conjunto. Ella ingresó a principios del 2000 y se fue acomodando muy bien a la secretaría. Pudimos armar un equipo interesante y conoce todas las áreas, así que me parece lo más lógico que ella sea la que continúe.”

Por otro lado, y en cuanto a su trayectoria, recordó: “en el municipio trabajé 45 años en total. Recuerdo la obra inicial, que fue la Terminal de Ómnibus, también la Plaza San Martín que hubo todo un cambio y se puso en valor el centro de la ciudad. Además, las cosas que se fueron haciendo en el Hospital, el Polideportivo, que fue un desafío muy grande para nosotros. El trabajo de Obras Públicas requiere trabajar muy codo a codo con finanzas.”

Finalmente, y respecto a lo que se viene, concluyó: “aún no he me desvinculado de la profesión. Estoy en condiciones de continuar haciendo cosas, hay un poco ganas de descansar, pero es interesante mantener la cabeza en otras.”

Volver