Jano Arenzana: “Para mí fueron épocas doradas”

Uno de los locutores que formó parte del gran equipo de la radio a lo largo de estos 50 años fue Jano Arenzana, hoy radicado en la ciudad de Azul, pero que a la distancia aún recuerda su paso por LU 24 como “épocas doradas”.



Mencionó que llegó a la radio en la década del 80 cuando se inauguró la FM; en 1989. “Todos aprendíamos de todos. En mi caso particular, el recordado Liche Kraemer fue nuestro mentor. Besos al cielo para él”.

“La FM abría la transmisión a las 17, iba enlatada hasta las 12 de la noche. Arrancamos con un programa de música latina a la tarde y después vino Liche a las 17 hasta las 20 y ahí empalmaba yo”, recordó, al tiempo que agregó que después la programación se extendió desde las 7 en adelante y en vivo. “Estaba yo, Liche y Tonona Matz operaba. En AM hacíamos un programa a la noche y la quiniela. Hacía también con Oscar Ravella las locuciones de fútbol”.

Jano trabajó en la emisora hasta 1993 y ahora está radicado en Azul, “hago radio esporádicamente, me invitan y hago algo. Tengo muchas ocupaciones pero mi pasión es la radio. Cuando uno realmente quiere algo, como una pasión como esta, nunca te olvidas. Es algo que nace, es una real pasión que uno tiene. La labor del operador también es fundamental, es la voz que no se escucha en la radio, antes todo era artesanal”, dijo.

Jano también dedicó unas palabras a “la memoria eterna a quienes estuvieron y ya no están entre nosotros. El recuerdo eterno para Liche Kraemer, él fue un amigo mío, un hermano del alma”, resaltó.