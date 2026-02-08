Javier Blanco de Grupo Santa Elena: “El año pasado fue muy complicado” (video)
Javier Blanco, propietario de los Grupos Santa Elena y San Esteban habló con el móvil de LU 24 y dijo “en Santa Elena, el año pasado fue muy complicado, pese a eso pudimos cerrarlo con una mejoría, tratando de competir en calidad y precio”.
“San Esteban cuenta con una cartera de 30 clientes en la ciudad y algunos de la zona, con los mismos productos de limpieza que en Santa Elena, pero otra prestación la misma nos permite entrar al mercado con diferente precio y calidad”, mencionó.
“Tenemos un grupo de trabajo disponible para el mantenimiento de oficinas y demás lugares”, contó y expresó “quienes deseen adquirir nuestro servicio oficinas se encuentran en Mathéu 415 o contactarse al 2983 – 555876, mediante un mensaje donde hacemos un presupuesto”.