Javier Gallardo: “Estamos siguiendo el legado de Juan B. Istilart”

24 abril, 2025 0

La fábrica Istilart, ícono y orgullo tresarroyense, está a cargo del empresario Javier Gallardo desde el año 1987, “surfeando” los momentos económicos por los que ha pasado el país, pero manteniendo siempre en alto el nombre de la firma que creó Juan Bautista Istilart, uno de los pioneros en la industria metalúrgica de la ciudad.

En el marco del Aniversario 141 de la ciudad, Gallardo habló con LU 24 y sostuvo: “es un orgullo, una gran responsabilidad sobre todo en un país con tantos vaivenes económicos que la marca dure 127 años ininterrumpidos, ya que seguir en la industria metalúrgica no es fácil, es buscar el día a día alternativas para que la empresa siga vigente”.

“Tenemos la suerte de llegar a todo el país y de algunos países vecinos, estamos contentos con esto, luchando para buscar nuevos productos, aggiornándonos a lo que viene, pero nunca dejando de lado la icónica cocina”, relató.

“Vemos que este año el mercado se sigue abriendo, seguimos pudiendo meter nuestros productos, estamos haciendo una línea más económica para que acceda la gente que tenga un bolsillo “más flaco”, achicando el tamaño pero con la estructura y la calidad de siempre sobre todo para que el asalariado, el empleado pueda llegar a comprarnos una estufa; estamos con muy buenos resultados porque la gente de Tres Arroyos y la zona ha vuelto a preguntarnos porque habíamos perdido el contacto con ese sector”, dijo.

“No hay variables de precio; la gente que pensaba desprenderse de los dólares, hoy si lo tiene que vender se resiente, pero vemos que en el caso nuestro hay un sector que sigue, y nosotros, nunca bajando la calidad, seguimos apostando a nuevos productos, honrando el nombre de Istilart, que son cosas que duran”, afirmó.

“Sabemos quienes trabajamos en la empresa que tenemos que hacer eso para que el nombre de Istilart siga siendo eso, luchándola; son 38 años que estoy en la empresa y me han aguantado, me han acompañado en malos momentos; yo no he nacido en Tres Arroyos, fui muy bien recibido, estuve en varias instituciones de la ciudad, agradeciendo que he podido desarrollar mi vida, apostando para mantener la empresa siempre vigente”, finalizó.

