Javier Iguacel visita Tres Arroyos: “Hay que terminar con el curro de la política”

6 marzo, 2023

“Hay que terminar con el curro de la política”, afirmó por LU 24 Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien este lunes visitará Tres Arroyos, invitado por Juntos por el Cambio, para brindar una charla abierta.

La misma se realizará en Sargento Cabral 440, a partir de las 19:30. Previamente, encabezará un encuentro con profesionales y productores agropecuarios.

“Es una charla para llevar adelante ideas, escuchar y resolver preguntas que mucha gente tiene relacionadas con el ´no se puede´ y ´cómo se hace para salir adelante´”, explicó el candidato referenciado con Patricia Bullrich.

“Si bien no vengo de la política ya tengo casi siete años de experiencia porque estuve en el Gobierno nacional con Mauricio Macri y ahora en el Municipio, y muchas de las cosas que se dicen que no se pueden hacer, si se pueden realizar. Plata sobra, hay que terminar con el curro de la política, con los gastos innecesarios, hay que hacer las cosas eficientes y devolverle el poder a la gente, eso nos va a sacar adelante”, manifestó.

“Se eliminaron 120 tasas en Capitán Sarmiento, por ejemplo, la guía de hacienda, de la época de Rosas, no se cobra más, tampoco la patente de moto; los comerciantes o una Pyme no pagan la habilitación ni por tener la cartelería en la vía pública; ya no se cobra el derecho de construcción”, aseguró.

Indicó que lo pudieron llevar adelante porque “primero hicimos un ajuste de, como dice (Javier) Milei, la casta política: había 35 cargos y quedaron 11, nos bajamos el sueldo intendente y concejales, eliminamos todos los contratos fantasmas de alquileres de casas innecesarias que había para oficinas descentralizadas, y contratos con cooperativas que eran truchos. Lo que todos sabemos e imaginamos se puede hacer, con la diferencia que hoy puedo decirlo y hace tiempo atrás, no”.

Sobre la relación con Joaquín de la Torre y Néstor Grindetti, los otros precandidatos que apoya Bullrich, sostuvo que “hace más de un año me convocó Patricia para armar una mesa técnica para tener un programa de gobierno, a la que con el tiempo se sumaron ambos, después decidiremos cuál termina siendo el candidato”.

“Además de la baja de impuestos, otra de las propuestas es darle libertad de elección de obra social a los empleados públicos. Hoy son cautivos de IOMA que funciona mal y tiene un montón de curros. Lo hice hace dos años en Capitán Sarmiento y funciona bien: 9 de cada 10 eligieron cambiar y no tienen que pagar nada adicional”.

Iguacel viene de realizar una recorrida por Pedro Luro y Carmen de Patagones, donde abordó una ambiciosa iniciativa propuesta por los productores para generar empleo e irrigar 350.000 hectáreas para poder producir como la zona núcleo. En ese sentido, explicó que el proyecto podría generar entre 20 y 30 mil puestos de trabajo.

