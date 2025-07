Javier Milei apuntó contra los mandatarios provinciales: “Quieren destruir al gobierno nacional”

9 julio, 2025 0

El presidente Javier Milei denunció que todos los gobernadores buscan “destruir” al gobierno nacional, en medio de la tensión generada por el reclamo de más fondos por parte de las provincias. El acto previsto para este miércoles por el 9 de Julio fue suspendido por cuestiones climáticas, pero además la mayoría de los mandatarios provinciales ya había anticipado su ausencia.

“La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8%. No corresponde lo que piden. Partieron de una situación de equilibrio y la recaudación creció ese 8%, entre otros motivos, por el IVA. Quieren destruir al gobierno nacional”, advirtió durante una entrevista con El Observador. “Quieren romper todo”, agregó, y adelantó que en las próximas elecciones se viene “La Libertad Arrasa”.

“Lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años está mal y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, pero era un negocio enorme para el partido del Estado, independientemente del color político que tenga”, señaló y agregó: “A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. Les importa el poder y el beneficio propio”.

Consultado por la presión de los gobernadores en el Congreso, Milei insistió en que “la intención de ellos es romper todo, porque si La Libertad Avanza se convierte en La Libertad Arrasa, ellos tienen un problema: se tienen que jubilar”. Y añadió: “Están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantenerse en el poder”.

Milei también apuntó contra las iniciativas impulsadas por el Congreso y aseguró que “todas las aberraciones que están tratando de hacer suman dos puntos y medio del PBI”. “Para tener una idea del disparate que eso representa: dos puntos y medio del PBI. Está claro que lo que están buscando es destruir”, afirmó.

“Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores. Así como nosotros bajamos impuestos, ellos los suben. Por ejemplo, Ingresos Brutos. Entonces, mientras nosotros hacemos un esfuerzo enorme para reducir la presión fiscal y devolverle el dinero a la gente, ellos se lo apropian subiendo impuestos. Hay una clara intención de obstaculizar que a esto le vaya bien”, denunció Milei.

En ese sentido, advirtió que “todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio” y lanzó una advertencia política de cara a las próximas elecciones: “Después de que los aplastemos, yo vuelvo a poner las cuentas en orden a la brevedad. Los espero el 11 de diciembre”.

Sobre la posibilidad de que el Congreso rechace su veto a la ley de movilidad jubilatoria y anticipó que en ese caso avanzará por vía judicial. “Si rechazan el veto, yo lo voy a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, aseguró. No obstante, advirtió que la consecuencia sería “una suba transitoria del Riesgo País, que te mueve un poquito el tipo de cambio, porque el riesgo país juega un rol, y la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor”.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno no se siente amenazado: “Nosotros estamos absolutamente tranquilos. Y si querían hacer la maldad, ya llegaron tarde. No les da el tiempo para hacer daño”.

Milei también rechazó las críticas que señalan que su modelo económico “cierra con 30 millones de argentinos menos” y aseguró que los datos muestran lo contrario. “Eso es un disparate total. La contracara es lo que pasó en materia de pobreza. Hoy está en 32%. Bajamos 25 puntos, es decir, sacamos de la pobreza a 11 millones de personas”, afirmó. Según explicó, el dato semestral del INDEC arrastra una metodología heredada del gobierno anterior que subestima la pobreza. “Cuando lo mirás con frecuencia mensual, como hace González Rozada, o trimestral, como la Universidad de La Plata o la UCA, los datos coinciden: la pobreza estaba más arriba”, argumentó.

El Presidente también cuestionó la forma en que se mide la pobreza en base a ingresos y advirtió sobre los efectos de los controles de precios. “Si hay productos dentro de la canasta con precios controlados, se subestima el valor real. Vos ibas a la góndola y ese producto no estaba, tenías que ir a otro lado y pagar más. Así se subestimaba la pobreza”, sostuvo.

“No es cierto que el modelo excluye. El modelo incluye. Por eso el programa tiene tanto consenso en los sectores vulnerables. Por eso el peronismo está tan asustado. Les estamos disputando cara a cara”, agregó.

Además, habló del caso de las valijas que llegaron a la Argentina en un vuelo privado en febrero. Según dijo, la denuncia es un “vuelto” por las reformas que impulsó como Presidente y la calificó como un “pelotudez grande como una casa”.

