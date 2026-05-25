Javier Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo

25 mayo, 2026 0

El Presidente de la Nación participará del Tedeum del 25 de mayo que se celebrará este lunes a las 10 con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en momentos de tensión abierta en su círculo íntimo.

Milei se presentará acompañado por su Gabinete completo, que se dispondrá a escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

Cómo será la ceremonia completa

Los equipos de protocolo y ceremonial convocaron a todo el Gabinete a Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral ubicaba a pocos metros.

Luego de la oración, irán a la puerta del Cabildo de Mayo a entornar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

Al término, regresarán al Palacio de Gobierno para iniciar la reunión de equipo que convocó y encabezará el libertario en el marco de la tensión interna abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro.

Fuente: La Nueva

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