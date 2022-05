Javier Milei: “Estoy a favor de la libre portación de armas”

27 mayo, 2022

El diputado libertario Javier Milei reiteró su postura a favor de que cada ciudadano se pueda armar en la Argentina. “Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, aseguró el legislador un día después del tiroteo en una escuela de Texas que dejó a una veintena de muertos y sacudió al mundo.

En declaraciones al programa Verdad Consecuencia (TN) el diputado de La Libertad Avanza justificó su postura: “Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”.

Alianza con Juntos por el Cambio

Milei volvió a dejar en claro su postura con respecto a sellar una alianza con Juntos por el Cambio. Descartó ser parte de “un nuevo fracaso” e insistió con que debe quedar bien marcada la división entre “halcones y palomas”.

Su nombre es objeto de discusión en la principal coalición opositora. Al ser consultado sobre si le interesa que se rompa JxC, el economista aclaró que no es un tema que tenga que ver con él, pero señaló que “la política le debe a la Argentina ordenar el tablero político y que por un lado queden los colectivistas y que por otro lado queden aquellos que abrazan las ideas de la libertad”.

“Cada vez que se hicieron estos frentes electorales para ganar una elección, fueron exitosos en lo electoral pero fracasaron en la gestión. La Alianza fue exitosa para ganarle al peronismo , lo logró y fue un gobierno desastroso; Cambiemos fue un armado electoral para ganarle al kirchnerismo, fue sumamente exitoso, no solo le ganó sino que en la elección de medio término arrasó, y sin embargo el gobierno también fue un fracaso; y cuando aparece esa idea de que los peronistas solo pueden gobernar porque tienen vocación de poder, nos encontramos con el Frente de Todos que es un gobierno aberrante”, explicó.

La creciente expectativa por la participación de Javier Milei y su espacio político en futuras contiendas electorales, reflejada en la gran mayoría de los sondeos de las últimas semanas, provocó un debate intenso hacia adentro de Juntos por el Cambio, que incluyó gestos públicos de simpatía en el ala dura del PRO. En los últimos días, no obstante, tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich parecieron tomar distancia. En el otro extremo de la coalición opositora, todavía resuena el comunicado impulsado por partidos como la UCR pero suscripto por toda la mesa nacional, que señaló de manera taxativa al diputado libertario y su espacio político como un límite.

