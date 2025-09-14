Javier Rodríguez: “Es necesario dialogar para abordar y solucionar problemas”

14 septiembre, 2025 1

En su discurso a la audiencia congregada en el acto oficial de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodriguez reclamó, al igual que el gobernador Kicillof “sentarse a conversar” con el gobierno nacional “porque es la forma de abordar y solucionar problemas, aunque seguimos esperando, ya que no es que va a escuchar a un ministro o un gobernador sino la voz de 17 millones de bonaerenses”, a la vez que reclamó una mayor coparticipación teniendo en cuenta el aporte del 40% que hace la Provincia a la Nación y recibe sólo un 7%.

“Es muy grato estar en la apertura de esta exposición y quiero agradecer en el nombre del presidente Simonetti por la invitación y al intendente Pablo Garate por recibirme; siempre decimos que cada uno de los intendentes de la Provincia deben consustanciarse con los intereses de la producción, y también gracias a las autoridades, productores y productoras de Tres Arroyos”, dijo inicialmente para luego afirmar que “para nosotros el crecimiento y potencial que se expresa en estas exposiciones es la realidad del interior de la Provincia de Buenos Aires, donde muchas veces se habla que las grandes necesidades están en el Gran Buenos Aires y es cierto, pero nosotros planteamos que hay también necesidades en el interior pero un gobierno provincial atento a lo que sucede con los 17 millones de habitantes tienen que tener una mirada donde los 135 municipios sean importantes como dice nuestro gobernador”, dijo.

“Hemos planteado una presencia constante en cada uno de esos distritos y tenemos en claro que no debe haber bonaerenses de primera y bonaerenses de segunda, sino que tienen que tener los mismos derechos a la salud, al trabajo a la posibilidad de estudios universitarios, por lo que trabajamos mucho en eso; el programa Puentes esta llevando a muchos distritos la posibilidad de que los chicos se queden en sus casas y estudien; para garantizar la salud también tenemos un desafío enorme que también se suma a las necesidades del trabajo”.

Necesitamos del campo, de la industria, del turismo, de todos los sectores para consolidar el crecimiento en el interior y creo que ahí hay un rol muy importante para articular con todos los municipios”, agregó .

El gobierno trabaja con los 135 distritos sin importar de que fuerza política son, acompañando el desarrollo de cada localidad, y creo que el sector agropecuario debe ser un vector de crecimiento y desde la Provincia estamos creando un entramado para que cada productor pueda agregar valor a la producción con distintos financiamientos para agregar valor y también planteamos un tercer elemento fundamental que es incorporar la ciencia y la tecnología y el sector agropecuario deberá adaptarse porque en los próximos años dependerá de la misma; un aparte para lo que sucede en la Chacra Experimental de Barrow bajo la dirección de Natalia Carrasco, acá presente”, mencionó.

Tiene que llevarse adelante la innovación, la tecnología, así lo entendemos”, sostuvo Rodríguez, quien dijo asimismo que hay que garantizar “la sustentabilidad, con nuestro programa de Buenas Prácticas Agrícolas, la asistencia y financiamiento a lo que son los caminos rurales, el programa Mercados Bonaerenses y otros programas específicos con cada municipio, pero se necesitan recursos: la provincia aporta un 40% de los recursos pero no todo se coparticipa sino que queda en el gobierno nacional, y de los 40 recibimos 7% que se vuelca en obras concretas en cada uno de su territorio, por lo que pedimos y lo piden todos los gobernadores que los recursos se vuelquen de otra manera para que se pueda invertir.

“El domingo pasado el gobernador le pidió a presidente sentarse a conversar porque es la manera de abordar y solucionar los problemas, pero seguimos esperando, para de una buena vez ser escuchados, pedimos que se escuche no a un gobernador ni a un ministro sino a los 17 millones de habitantes”, finalizó.

Volver