(audio)Javier Rodríguez resaltó el trabajo permanente con Tres Arroyos

Javier Rodríguez resaltó el trabajo permanente con Tres Arroyos

8 marzo, 2026

El Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó la importancia de la producción y el trabajo conjunto con el municipio.

“No solo se trata de celebrar la producción y el trabajo, se trata también de celebrar la vida en comunidad”, afirmó el ministro, quien además subrayó el “trabajo permanente” que la Provincia viene realizando junto al intendente Pablo Garate.

El funcionario adhirió también al Día Internacional de la Mujer y manifestó: “Hoy es 8 de marzo, y quiero transmitir el reconocimiento a todas las mujeres”, expresó el funcionario, resaltando que este 2026 “es un año especial para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales y la construcción de la sociedad local”.

